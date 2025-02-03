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保瑞全球布局生產基地 靈活應對美國關稅新政

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
保瑞集團董事長盛保熙。圖／本報系資料照片
保瑞集團董事長盛保熙。圖／本報系資料照片

美國總統川普簽署命令，宣布將對墨西哥、加拿大、大陸的進口商品徵收關稅保瑞藥業表示，作為台灣最大製藥出口商，保瑞對美國最新關稅政策已做好萬全準備，憑藉公司全球產能分散的布局，以及去年在美國的併購強化在地供應能力，可大幅降低此次所帶來影響，公司CDMO業務與美國市場銷售的雙引擎成長動能將持續穩健發展。

保瑞在亞洲與北美布局多座先進的製造、包裝與物流設施，其中包括位於加拿大安大略省密西沙加的生產基地。保瑞表示，透過策略性的產能與供應鏈配置，能在變動的政經與貿易環境中，持續穩定供應藥品至全球超過100個市場，此外，保瑞的CDMO業務全面採用FOB（離岸價）模式，相關稅務由客戶自行負擔，關稅調整不影響報價或成本結構，有助於鞏固市場競爭力與營運韌性。

保瑞表示，CDMO業務核心優勢涵蓋高效的跨廠技術轉移、供應鏈最佳化，以及跨地域合規量產的品質，在當前市場環境下，這些關鍵能力不僅強化保瑞市場競爭力，更進一步突顯成為全球客戶穩定且可靠的製造夥伴不間斷供應的重要性。

保瑞 美國 關稅

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