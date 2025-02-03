林修銘：證交所2025年以敏捷、創新及科技三大主軸為推動方針

臺灣證券交易所董事長林修銘3日在新春團拜致詞表示，展望2025年，證交所將以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為推動方針，在組織及流程上導入「敏捷」思維，快速回應市場與環境變化，接著以「創新」確立市場與產品發展方向，加以運用「科技」深化落實優勢與輔助監理，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力，並確保未來穩健且永續的發展。

林修銘表示，回顧過去一年，我國資本市場表現卓越，加權股價指數、市值與成交值不僅創下歷史新高，全年漲幅及市值、成交值的成長動能更是領先國際主要交易所；開戶人數亦較十年前成長四成，顯示我國普惠金融正加速落實。此外，證交所亦善用集團資源推動 ESG InfoHub 2.0、投資人關係（IR）議合服務平台及國內減量額度交易平台，展現我國在永續領域的積極作為，這些亮眼的成果，均有賴主管機關的指導及與各位先進共同的耕耘，在此，也向各位表達深切的謝意。

然而，在亮眼的表現下，未來仍將面臨國際政治情勢及地緣衝突等難以預測的風險。近日，美國總統川普（Donald Trump）提及我國掌控全球 98%的晶片市佔，並暗示可能對台灣徵收晶片關稅；同時，中國大陸新創 DeepSeek 發布低成本 AI 模型，亦反映美中 AI 科技競賽日趨激烈。在全球政經高度不確定的情勢下，證交所秉持持盈履滿、謹慎謙虛的態度，以應對多變的風險與市場挑戰。

敏捷轉型：突破傳統思維 迅速回應市場與環境變化

在敏捷轉型方面，證交所持續從企業組織文化進行根本性的轉變，不再拘泥於傳統部門間的界限，而是針對不同任務靈活組建跨部門的小組，跳脫傳統垂直式的思考框架，改採平行式的溝通與整合，優化工作流程並鼓勵員工勇於突破思維、敏捷回應市場需求。

以證交所與櫃買中心成立的「資本市場服務團」為例，提供完整的一站式服務，從客戶的角度出發，自企業準備進入資本市場籌資之各階段，快速而完整地提供諮詢與後續服務。證交所的敏捷轉型，不僅是思維上的轉變，也體現在具體行動中。公司為每位員工提供運動鞋，鼓勵從傳統的皮鞋換成輕便的布鞋，期許員工以小步快跑之姿推展業務，象徵推動敏捷、高效的工作文化，從內到外塑造全新的企業形象與價值觀，進而在國際變局中穩健前行。

創新驅動：推動創新板 2.0 與 ETF 多元發展

在創新驅動方面，證交所推動創新板 2.0，採取質、量並進的策略，致力將臺灣創新板打造為亞洲創新企業上市的首選。在質的提升部分，引進外部專家參與審查，以增進企業創新特質的含量，並深化投資人溝通，揭露企業未來營運規劃資訊；在量的提升部分，取消合格投資人限制，開放全市場逾 1,300 萬投資人參與創新板交易，進一步提升市場流動性；為持續厚植創新板競爭力，證交所將發布新的創新板（TIB） Logo，象徵 2.0 創新板新的開始，並將於北中南各地舉辦企業座談會，推廣並鼓勵投資人在初次買入創新板股票前簽署風險預告書。

商品創新方面，證交所計畫於 2025 年實現台日兩地 ETF 相互掛牌，並推動主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 上市，藉由主動建構與調整投資組合及提供多元資產配置的便利性，豐富臺灣 ETF 市場，同時吸引國際資產管理機構參與。

科技賦能：發揮科技島優勢與強化市場監理

在科技賦能方面，對外持續發揮我國科技島的優勢，證交所將結合 Computex 等大型活動，搭配與外資證券商合作舉辦論壇，整合市場資源，強化對外行銷，並攜手國際性會計師事務所，深耕東南亞創新生態，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島；在數位賦能方面，證交所擴大監理科技運用，增加機器人流程自動化及結合大數據與 AI 技術，以提升市場監理精準度與查核深度。

賴清德總統在年節期間更再度呼籲國人小心詐騙行為，證交所今年仍將投入大量資源，致力於從源頭降低民眾受詐風險，後續除了將再推出新一波反詐宣導廣告及宣傳活動外，亦將與新創科技廠商、資安廠商合作，運用新興科技建置智能化識詐機制，提升識詐審核效率、協助投資人從接受訊息的時點即時阻止詐騙行為，以不同形式多管齊下強化打詐力道。

新的一年，證交所將以嶄新的思維、務實的策略及長遠的視野，落實各項政策，致力於建構具備「敏捷、創新及科技」的資本市場，與各界攜手合作，為臺灣經濟注入更多活力與成長動能，共同打造未來永續的競爭優勢。