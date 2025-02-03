保瑞全球布局生產基地 靈活應對美國關稅新政
保瑞（6472）3日表示，作為台灣最大製藥出口商，保瑞對美國最新關稅政策已做好萬全準備，憑藉公司全球產能分散的布局，以及去年在美國的併購強化在地供應能力，集團具有靈活應對政策變動的彈性，可大幅降低此次所帶來影響。
保瑞藥業表示，公司CDMO業務與美國市場銷售的雙引擎成長動能將持續穩健發展。
保瑞在亞洲與北美布局多座先進的製造、包裝與物流設施，其中包括位於加拿大安大略省密西沙加的生產基地。透過策略性的產能與供應鏈配置，保瑞能在變動的政經與貿易環境中，持續穩定供應藥品至全球超過100個市場。
此外，保瑞的CDMO業務全面採用FOB（離岸價）模式，相關稅務由客戶自行負擔，關稅調整不影響報價或成本結構，有助於鞏固市場競爭力與營運韌性。
保瑞的CDMO業務核心優勢涵蓋高效的跨廠技術轉移、供應鏈最佳化，以及跨地域合規量產的卓越品質。在當前市場環境下，這些關鍵能力不僅強化保瑞市場競爭力，更進一步突顯成為全球客戶穩定且可靠的製造夥伴「不間斷供應」的重要性。
保瑞進一步表示，目前美國銷售業務正積極向特殊藥局通路及罕見疾病領域轉型，其中包括近期取得的小兒癲癇藥品Vigafyde口服液，這些新產品多數在歐洲與美國生產，不僅進一步優化產品組合，更是建立符合市場趨勢的商業模式。
此策略與公司持續優化CDMO供應鏈分配的核心理念一致，可維持保瑞業務發展的彈性與靈敏度，並與客戶維持緊密合作關係，有助營運穩定成長。
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