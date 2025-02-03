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鋼鐵原物料在過年期間價格多持平 法人看大成鋼後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

農曆新年期間，鋼鐵相關原物料價格波動不大，鐵礦砂最新報價約每噸105美元，呈現水平整理、維持在105美元上下，LME鎳價則下跌至每噸15,000美元，在農曆年節期間下跌約3.2%，看好大成鋼（2027）營運後市。

法人機構表示，年節期間，鋼鐵業沒有太大的產業變化，原料價格也約略持穩。展望2025年，認為全球的鋼鐵市場需求可望落底回升，主要因為全球鋼鐵市場的版塊移轉效益將開始顯現。

非中國大陸市場的鋼鐵需求受益於印度、東南亞、中南美洲及中東、非洲等地的需求成長，已逐漸淡化中國大陸需求疲弱的影響，其中尤其以印度及其它新興發展經濟體的貢獻最大。

而中國大陸市場需求經歷連四年下滑後，市場規模已來到疫情前的水準，2025年的下滑幅度也可望略為縮小。且美國加州大火的重建需求及俄烏戰爭可望結束，都有助於鋼鐵需求的成長。

分析師預期，2025年全球鋼鐵市場需求落底回升，且若俄烏戰爭順利結束，烏克蘭重建可望讓全球鋼鐵需求進一步上升，因此，看好大成鋼營運後市。

印度 鋼鐵

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