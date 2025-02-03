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柏瑞投信：特別股基本面無虞 短期修正後再現投資契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由於市場擔憂川普關稅與財政政策將增添通膨上行風險，加上FOMC調降2025年降息幅度，使得美國10年期公債殖利率因而走升，導致2025年來特別股表現承壓。柏瑞投信表示，雖然近期特別股受美債殖利率走高和季節性因素的影響而波動加大，不過美國經濟維持穩定成長、Fed降息方向並未改變，加上發行特別股的金融業獲利展望仍佳，預期特別股在這樣的總經環境下仍將受惠。

柏瑞投信指出，美債殖利率攀升主要反映零售端預期心理的變化，而非總體經濟數據或聯準會貨幣政策出現反轉，後續可再觀察川普上任後的政策實施狀況。而即便川普上任導致通膨上升，美債10年期殖利率要再大幅攀升超過5%的機率有限，因為當美債殖利率超過5%將壓抑經濟成長，因此目前4.5%~5%的區間，反倒是中長期投資特別股的契機。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對於美債殖利率走高似乎過度反應，預期美債殖利率短期大幅波動的可能性仍高，不過在降息循環以及金融監管可望鬆綁下，將有助於提高企業的貸款意願，預期銀行業的淨利息收入將持穩成長，並改善不良資產的水位，金融業的基本面無虞且獲利前景能見度亦更為明亮。

根據美國銀行（BOA）今年1月預估，市場普遍預期2025年Fed將再降息兩次，在信用成本相對穩定以及市場融資活動可望持續回溫下，美國大型銀行業今年貸款增長率將回升至3.8%。此外，近期併購及IPO活動較去年同期增長兩成，資本市場的持續活絡可望推升費用收入的增加，預期今年大型股銀行EPS可達雙位數成長。

就長期角度而言，降息周期亦有利於特別股的表現，統計1995年至今的四次降息期間，特別股指數自首次降息到下一次升息期間的平均漲幅約22.8%，甚至在預防性降息期間，特別股的表現亦較長天期債券更為亮眼。

馬治雲認為，經過近期修正後，特別股已再度浮現中長期的投資價值。若從從基本面、評價面等各項指標顯示，特別股指數的價位已回到折價區間。此外，特別股的新發行數量仍偏低，在技術面上亦可提供需求面跟價格上的支撐。在投組配置策略上，市場不確定升溫，將關注未來川普推出的政策內容，短中期以降低信用風險為主，並彈性管理利率風險。投資團隊持續聚焦在體質穩健的大型商業銀行、保險公司以及現金流量能見度比較高的通訊服務業、公用事業，並擇優布局在高票息、基本面紮實等較具中長期投資價值的特別股。

殖利率 美國經濟 降息

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