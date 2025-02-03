電廠直供南科…興達電廠兩燃氣機組 今年上線

ＡＩ浪潮推升電力需求，推升國內用電尖峰負載，台電已規畫興達電廠燃氣複循環機組新一號機及二號機組於今年上線，其中新一號機最快將於二月十日加入供電，新二號機於今年底上線，新三號機預計明年底前上線；興建電廠三部燃氣複循環機組每年貢獻逾二一七億度電力。

台電董事長曾文生日前受訪表示，興達電廠三部新機組陸續上線後，未來更將拉線直供南科，增加科學園區供電裕度及品質。他說，興達電廠將是台南、台灣重要的穩定供電基地。

台電推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，總經費約一一六八億元，三部新機組總裝置容量達三九○萬瓩，自二○二○年十二月起動工，截至去年底工程進度已超過八成。

台電十年強化電網韌性建設計畫中的「分散工程」，一大重點即是透過「電廠直供園區」降低電網集中風險，包括台中電廠直供中科；興達電廠直供南科、橋科；大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區；大林電廠直供楠梓產業園區等，合計將設置卅三條直供園區輸電線路，總量達十四點五ＧＷ，全數完成後，相當於全台三分之一電力直送用電大戶。

台電表示，只要路權取得順利，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程有望在二○三二年完成。

由於南科園區持續擴大，台積電也在南部陸續設廠，因應用電成長的需求與淨零目標，興達電廠燃氣複循環機組將扮演要角。台電估計，今年用電尖峰負載四二○六萬瓩，夜尖峰負載三八三一萬瓩，雙創新高。為確保日尖峰備轉容量可維持百分之十、夜尖峰備轉容量百分之七以上，台電已規畫興達電廠複循環機組一號機組上線。

台電表示，新一號機去年九月點火加入發電陣線，現正進行試運轉測試，目標二月十日可接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾七十億度低碳電力；新二、三號機正進行機械儀電安裝作業。