赴墨投資逾300家 經部：協助台廠應變

美國總統川普開啟全球關稅戰，更揚言要對台灣晶片加徵關稅。經濟部昨（2）日表示，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，台灣代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

總統府日前表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏，將持續關注美方政策，保持緊密聯繫與合作；行政院日前則表示，台灣在世界產業鏈的地位不容忽視，此外川普當選後，由副院長鄭麗君召集的台美專案小組會議也曾多次開會，持續關注美方政策進展。

川普已簽署行政命令，明（4）日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，對中國大陸加徵10%關稅。川普日前也說，要對台灣晶片加徵關稅，一連串關稅戰開打，引發產業界關注。

針對美國對墨西哥加徵關稅對台廠影響，經濟部昨日表示，將持續關注美方政策後續發展，2024年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務（EMS）相關，且多數仍以美國市場為出口標的，據統計，台廠赴墨投資家數已經超過300家，包含鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等。

經濟部表示，將協助我國業者，視情況進行產線調度與投資布局，例如透過今年度SelectUSA等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場時，能得到在地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

外界關切我半導體可能被課徵關稅議題，經濟部表示，台美不僅是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。