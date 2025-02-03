南科穩供電 台電興達電廠助陣

AI浪潮推升電力需求，推升今年用電尖峰負載，台電規劃高雄興達電廠燃氣複循環機組新1號機及2號機組將於今年上線，其中新1號機最快於2月10日加入供電，新2號機於今年底上線；新3號機預計2026年底前上線，興建電廠三部燃氣複循環機組，每年可望貢獻逾217億度電力。

台電董事長曾文生日前表示，興達電廠三部新機組陸續上線後，未來將拉線直供南科，增加科學園區供電裕度及品質。他強調，興達電廠將是台南、台灣重要的穩定供電基地。

台電表示，只要路權取得順利，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程有望在2032年完成。

南科園區持續擴大，台積電也在南部陸續設廠，因應用電成長需求與淨零目標，興達電廠燃氣複循環機組將扮演要角。台電估計，今年用電尖峰負載4,206萬瓩，夜尖峰負載3,831萬瓩，雙雙寫下新高。

台電表示，新1號機自2024年9月點火加入發電陣線，目前正進行試運轉測試，目標2月10日可接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾70億度低碳電力；新2、3號機現正進行機械儀電安裝作業。