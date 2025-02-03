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台電財務告急 今年舉債規模將達1,500億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電財務告急，為維持公司營運所需現金，台電今年規劃舉債額度1,500億元，將是歷年新高。台電已是全台最大發債公司，市場投資意願恐不高，能否如期籌資也是變數。

台電舉債規模龐大，2024年底公司債在外餘額高達5,400億元，市占率高達15%。

台電今年繼續發債，除市場投資意願已降低，還會推升利息負擔，台電推估，每年利息就增加20億到40億元。

台電曾在2023年向市場大舉債，一共發行六期公司債、合計1,161億元。今年舉債額度達1,500億元，超越2023年。

據台電財報，2024年底台電長短期借款已破1.6兆元，包括銀行借款及發債，隨舉債規模日益龐大，加上央行多次升息，光利息支出達300億元，負債比達92.7%。因經濟部在2024年初增資台電千億元，才使台電負債比較2023年略降，但負債比仍在九成以上高水位。

對台電來說，最糟財務狀況就是政府撥補2,000億元未有著落，台電必須額外舉債，將面臨籌資難，及融資成本高等困難，又會進一步惡化財務。

台電

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