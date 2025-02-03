台電撥補落空 電價恐漲6%…民生用電首當其衝

經濟部爭取台電2,000億元撥補預算恐落空，3月電價審議，民生電價將面臨調漲壓力。經濟部推演兩劇本，一個是電價按兵不動，先觀察國際能源價格走勢；其次是調漲電價，但事關重大，且若要讓台電財務上打平，平均電價要漲6.6%。

截至2024年底，台電累虧逾4,229億元，依據台電成本，電價平均仍需調漲約6.6%才能打平，因近年工業電價多次調漲現已超過台電發電成本，因此若這波調漲電價，預料將會以民生電價為主，包括住宅及小商店，若最後決定調漲，將是自2024年起電價連三漲。

經濟部在114年度編列撥補台電1,000億元，但在農曆年前，立法院已三讀、刪除這筆撥補預算；經濟部另編列113年度編列追加預算1,000億元，立法院對此案決議「由院長召集協商，協商後再行處理」，換言之，這筆千億撥補是否還有轉圜空間，立院本會期見真章，但外界並不樂觀。

台電近年財務狀況

此局勢令經濟部及台電進退兩難。一方面，台電去年虧損411億元、累虧4,229億元，但若仍有千億元救命錢支應，2024年將由虧轉盈餘589億元，累虧亦可降到3,229億元，台電尚可營運調度。二方面，該案如何處理，主動權仍是在野陣營，立院本會期開議，又適逢3月電價審議會前夕，因此難以決定是否要以調漲電價因應。

經濟部官員說，已要求台電先預測今年國際能源價格走勢，是否漲電價，「現還未到決定時候」。

據了解，對於2,000億元撥補未有著落，經濟部內部沙盤推演兩個方向。第一個選項是電價先按兵不動，再視國際能源價格走勢來判斷。惟在川普2.0時代，國際能源價格走勢不好預測，若由台電繼續舉債苦撐，國際上一有風吹草動，台電恐難以因應。

第二個選項就是調漲電價，但事關重大。若要讓台電打平，平均電價還要漲6.6%，若要讓台電有3%合理利潤，平均電價則要漲9.6%。外界預期，這波電價調漲將會以民生電價為主。

據台電財務報告評估，台電若未能拿到2,000億元撥補，以目前電價水準，預估2025年還要再虧損400多億元，建議適度調整「民生電價」，讓整體財務不再惡化。台電提及，民生電價330度以下用戶的每度單價比20年前低，以最低的120度來看，現行是1.68元，2004年則是2.1元。

俄烏戰爭後，國際燃料大漲，台電在2022年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，但產業電價漲了四次，單價已達每度4.29元，累計漲幅超過六成；而民生電價平均單價還在2.77元，台電是每賣一度就虧超過1元。

對於立法院刪除台電撥補預算，經濟部對外表示，此舉除弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對國人用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。簡言之，經濟部保留了電價調整空間。