台電今年舉債1500億 創新高

台電財務告急，為維持公司營運所需現金，台電規畫今年舉債一千五百億元，將創台電舉債額度新高。不過，台電已是全台最大發債公司，市場投資意願恐不高，能否如期籌資也是變數。

台電舉債規模龐大，去年底公司債在外餘額高達五千四百億元，市占率高達百分之十五。台電今年繼續發債，除了市場投資意願已降低，還會推升利息負擔，台電推估，每年利息就增加廿億到四十億元。

台電曾在二○二三年向市場大舉債，一共發行六期公司債、合計一一六一億元。今年舉債額度達一千五百億元，超過二○二三年的水準。

台電財務狀況 製表／江睿智 據台電財報，去年底台電長短期借款已破一點六兆元，包括銀行借款及發債，隨舉債規模日益龐大，加上中央銀行多次升息，光利息支出就達三百億元，負債比來到百分之九十二點七。經濟部去年初增資台電千億元，才使得台電負債比較二○二三年略降低，但負債比仍在九成以上高水位。

對台電來說，政府撥補預算未有著落，台電必須額外舉債，將面臨籌資難，及融資成本高等困難，又會進一步惡化財務。

台電評估，今年在燃料成本、外購綠電支出與折舊費用仍居高不下，依現行電價試算，今年還要吞四百多億元虧損，到二○二七年底，台電的累積虧損將上看五千七百億元，淨值只剩五百億元，負債比高達百分之九十八，屆時將更難承受國際燃料價格波動風險。