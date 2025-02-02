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川普政府關稅大刀下一波砍向台灣？ 經濟部回應了

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川普政府關稅大刀下一波砍向台灣？ 經濟部回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
川普政府宣布4日將對墨西哥、加拿大進口商品課徵25%關稅。美聯社
川普政府宣布4日將對墨西哥、加拿大進口商品課徵25%關稅。美聯社

美國總統川普宣布4日將對加拿大、墨西哥開徵25%關稅，外界擔憂，下一個受波及的對象可能會是台灣，而台灣仰賴的半導體產業更可能受到衝擊，經濟部對此表示，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

在美國對墨西哥加徵關稅後，經濟部表示，將持續關注美方政策後續發展，去年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務（EMS）相關，且多數仍以美國市場為出口標的，經濟部將協助我國業者，視情況進行產線調度與投資布局，例如透過今年度Select USA等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場時，能得到在地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

至於台灣出口的晶片會不會成為下一個被川普盯上的目標？經濟部重申，台美不僅是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。

經濟部指出，在半導體製造產能上，能夠更接近美國客戶與市場的對美投資，也由首次川普政府時即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

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