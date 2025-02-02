開工拚穩供電 興達電廠新1號燃煤機組將上線供電 未來直供南科

AI浪潮推升電力需求，推升2025年用電尖峰負載。台電已規畫興達電廠燃氣複循環機組新1號機及2 號機組於2025年上線，其中新1號機最快於農曆年後的2月10日加入供電，新2號機於今年底上線；另，新3號機預計2026年底前上線，興建電廠3部燃氣複循環機組每年貢獻逾217億度電力。

台電董事長曾文生日前受訪表示，興達電廠3部新機組陸續上線後，未來更將拉線直供南科，增加科學園區供電裕度及品質。他強調，興達電廠將是台南、台灣重要的穩定供電基地。

台電推動興達電廠燃氣複循環機組新建工程，總經費約1,168億元，3部新機組總裝置容量達390萬瓩，自2020年12月起動工，截至2024年底工程進度已超過8成。

台電10年強化電網韌性建設計畫中的「分散工程」，一大重點即是透過「電廠直供園區」降低電網集中風險，包括：台中電廠直供中科；興達電廠直供南科、橋科；大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區；大林電廠直供楠梓產業園區等，合計共將設置33條直供園區輸電線路，總量達14.5GW ，全數完成後，相當於全台三分之一電力直送用電大戶。

台電表示，只要路權取得順利，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程有望在2032年完成。

南科園區持續擴大，台積電也在南部陸續設廠，因應用電成長需求與淨零目標，興達電廠燃氣複循環機組將扮演要角。台電估計，今（2025）年用電尖峰負載4,206萬瓩，夜尖峰負載3,831萬瓩，雙雙創新高。為確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，台電已規畫興達電廠複循環機組1號機組上線。

台電表示，新1號機自2024年9月點火加入發電陣線，目前正進行試運轉測試，目標2月10日可接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾70億度低碳電力；新2、3號機現正進行機械儀電安裝作業。

台電表示，新2、3號機分別預計在2025年底、2026年11月可開始接受調度，屆時這3部新燃氣機組每年可增加217億1805萬度電力。

至於興達電廠目前4部燃煤機組，台電表示，冬天全部停機，依照環評規定，3、4號機備轉率8%以下才可啟動，1、2號機也已轉成緊備機組。