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台積電高雄擴廠效應 經部仁武科技產業園區年底招商

中央社／ 台北2日電
台積電。路透資料照
台積電。路透資料照

台積電高雄2奈米擴廠腳步持續，帶動供應鏈廠商進駐，為滿足產業用地需求，經濟部接手退場私校永達技術學院仁武校區，轉型為科技產業園區，規劃今年底公告招商，預估將創造AI人才培育及半導體等領域約1900個就業機會。

經濟部2023年接手永達技術學院仁武校區，轉型為產業用地，成為私校退場後轉型為製造型園區的首例，高雄仁武科技產業園區開發計畫去年通過行政院核定，經濟部現正依照都市計畫和環評規定進行土地變更等程序。

經濟部產業園區管理局表示，考量距離楠梓科技產業園區已經滿租，需要另闢園區以滿足廠商用地需求，因此接手仁武校區後，規劃轉型為科技產業園區，以相同管理模式服務廠商，因應半導體及電子零組件產業擴廠用地需求。

園管局表示，仁武科技產業園區基地位於高雄市仁武區，東側為國道10號，南側為水管路三段，北側為高鐵高架橋，西側鄰第92期重劃區，面積約7.36公頃，預計可提供4.07公頃產業用地，創造AI人培及半導體相關領域約1900個就業機會。

至於未來園區規劃，園管局官員表示，現階段的重點在優化退場校舍，轉型為科技產業園區為第一期工程；此外，附近有台糖土地，上面仍種植簡單農作，後續盤點廠商用地需求，規劃開發二期土地，土地面積約5、6公頃，加上目前仁武科技產業園區面積，累計面積將達13公頃。

園管局表示，將以AI創新研發及人才培育、半導體上下游設備、材料相關產業、以及電腦、電子產品製造業為重點產業。

經濟部官員表示，原有校區內有一棟建築物，未來會利用既有校舍，透過增建等方式來推動宿舍建置和AI人才培訓等相關計畫，涵蓋托育、金融服務、餐飲和零售等領域，建構訓用合一人培基地，以提供產業全方位的支援和服務。

AI 半導體 經濟部

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