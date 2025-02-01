川普2.0貿易戰風雨欲來 台灣恐也被加徵關稅？專家：應4面向因應

美國總統川普2月起對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，貿易戰2.0風雨欲來。中經院長連賢明直言，既然加拿大都遭課稅，台灣不要想會被排除，應從匯率等4面向思考如何回應貿易戰。

對於川普開打關稅戰，連賢明在臉書發文形容「全世界噩夢成真」，他表示，先前中經院評估過貿易戰4大觀察點，第1，川普為一上台即課稅，或先引用301調查再課稅，第2，課稅國家為少數，抑或廣泛涵蓋每個國家。

第3，課稅稅率會採逐步提高，抑或一次到位；第4，課稅商品是否有選擇性，例如是否會排除特定商品，特別是台灣最強的電子產品（ICT）。

連賢明直言，現在看起來答案都比想像糟糕，川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」，跳過過往要先實施的301調查，2月起即開始對加拿大和墨西哥課稅，且課稅國家看來會是全面性，連美國盟邦國都先拿來祭旗。

連賢明認為，從川普聲明觀察，美國2月中就會針對半導體產業開始課稅，既然加拿大都遭課稅，台灣也不要想會被排除。

他推測，川普不會只針對半導體產業，應會對台灣所有輸美產品課稅，稅率最少應該在10%以上，雖然現階段川普要如何針對電子零組件產業課稅還不明朗，但應會進入世界級關稅大戰。

對於台灣該如何因應川普2.0貿易戰，連賢明指出，第1，台灣作為前10大對美貿易逆差國，首要是降低台美貿易逆差，其中最直接手段是考慮台幣匯率升值，但台灣近年產業兩極化，AI產業暢旺、傳產面臨寒冬，若台幣升值，對傳產應是雪上加霜。

其次，連賢明點出，台灣許多產業都將供應鏈從中國轉移到墨西哥和東南亞，現在將面對另外一次供應鏈是否要移轉到美國的抉擇。第3，此次川普對中國增加關稅稅率相對較低，台灣和中國廠商競爭可能加劇。

第4，對於台灣半導體產業影響，連賢明認為，對高階製程衝擊應會較小，但成熟製程不見得有那麼強定價能力，會否造成半導體供應鏈重組，將是台灣要面對關稅大戰的重要問題。