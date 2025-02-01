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配合春節穩定物價！中油宣布：2月家庭用桶裝瓦斯凍漲

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣中油公司宣布自2日凌晨零時起，2月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。示意圖／聯合報系資料照
台灣中油公司宣布自2日凌晨零時起，2月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。示意圖／聯合報系資料照

台灣中油公司宣布自2日凌晨零時起，2月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，2025年2月份液化石油氣每公斤應調漲0.7元，惟為配合政府春節期間穩定物價政策，價格不調漲，由台灣中油暫行吸收；加計尚未調足之吸收金額每公斤16.7元，114年2月份未調足之吸收金額為每公斤17.4元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

中油公司 液化石油氣

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