中油：配合春節期間穩定物價 2月桶裝瓦斯凍漲

配合政府春節期間穩定物價政策，台灣中油公司今天宣布，自2日凌晨零時起，2月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依公式計算，今年2月液化石油氣每公斤應調漲0.7元，但為配合政府春節期間穩定物價，價格不調漲，由中油暫行吸收。

中油指出，加計尚未調足的吸收金額每公斤16.7元，今年2月未調足的吸收金額已達每公斤17.4元，將於日後國際價格下跌時再行回補。