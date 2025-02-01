國家住都中心推都更 今年再推北市精華區五大都更案

國家住都中心1日指出，2025年將推動五大公辦都更案，分別是分別是「台北市中正區永昌案」、「台北市信義區雅祥案」、「台北市南港區台電後山埤案」、「台北市中山區長春案」及「台北市中山區南京龍江案」。國家住都中心成立六年以來，至今已完成14案招商，累計吸引投資金額達898億元。

住都中心指出，2024年12月，「行二行三案」完成更新審議，「長安段案」完成選配作業，為地區的都市再生邁出重要一步。公辦都市更新不僅著重於公有土地的有效利用，更關心社區居民的需求，致力於打造共享繁榮的美好家園。

住都中心表示，「行二行三案」規劃打造國家級行政園區，結合辦公、住宅及商業用途，基地面積達2.1公頃，涵蓋國有、市有及私有土地，私有土地權利人近百人，包含高齡長者與年輕繼承者。為因應多元需求，國家住都中心團隊於基地內設立工作站，提供個別諮詢與協調服務。更在選配初期10天內便完成80%的申請，最終98%的權利人分配到滿意單元，大大提升選配效率。

此外，住都中心說明，「長安段案」曾是國防部辦公室、單身宿舍及眷村，後來逐漸演變成分為眷村「安東一村」(現今之安東新城)及八德路單身退員退舍，「安東新城」權數約占土地面積半數，土地所有權人為95人，因建物老舊，面臨都市更新需求。

國家住都中心團隊為近距離了解安東新城住戶想法，以月會形式與住戶代表、出資團隊討論法規、建築規劃及選配方式，同時於選配期間提供駐點諮詢服務。今年初，成功完成全數土地所有權人選配，期待這兩處空軍歷史的土地，透過公辦更新能重新團圓。

國家住都中心表示，六年來已完成14案招商，累計吸引投資金額達898億元。今年並預估會推動5個公辦都更案進行招商，分別是「台北市中正區永昌案」、「台北市信義區雅祥案」、「台北市南港區台電後山埤案」、「台北市中山區長春案」及「台北市中山區南京龍江案」，後續將邀業界優質團隊踴躍提案投標。