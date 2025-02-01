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傳出義大利引進星鏈 法人估華通等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
市場傳出義大利將引進星鏈系統，提供全電話與網路等加密服務。示意圖／美聯社
市場傳出義大利將引進星鏈系統，提供全電話與網路等加密服務。示意圖／美聯社

市場傳出義大利將引進星鏈系統，提供全電話與網路等加密服務。法人機構表示，目前Starlink開通國家已經達到96個國家，但其中多數國家Starlink服務僅用於民間的網路通訊業務，僅美國政府和SpaceX在軍事領域共同合作推出星盾（StarShield）衛星網路服務，星盾計畫主要是用於國家安全業務，為替軍方訂製的衛星通訊服務。

歐盟目前共同開發IRIS衛星系統（Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite），整體IRIS系統將包含280顆衛星，預計將在2030年上線。義大利目前可能Starlink合作建立軍用的衛星網路系統，若成功將帶動星殮業務營運成長。

分析師表示，低軌道衛星產品因為地緣政治等因素，使得如Starlink、Amazon和Oneweb在選擇供應鏈的時候與台系供應鏈合作，且要求生產地點往東南亞移動。

看好相關衛星供應鏈，其中，華通（2313）在低軌道衛星產品比重約兩成，且近期配合客戶需求至東南亞設廠，在今、明年度加速發射衛星與地面用戶數持續成長的帶動下，衛星產品有望穩健成長，持續帶動營運後市成長。

Starlink 東南亞 義大利

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