傳出義大利引進星鏈 法人估華通等供應鏈將受惠

市場傳出義大利將引進星鏈系統,提供全電話與網路等加密服務。法人機構表示,目前Starlink開通國家已經達到96個國家,但其中多數國家Starlink服務僅用於民間的網路通訊業務,僅美國政府和SpaceX在軍事領域共同合作推出星盾(StarShield)衛星網路服務,星盾計畫主要是用於國家安全業務,為替軍方訂製的衛星通訊服務。

歐盟目前共同開發IRIS衛星系統(Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite),整體IRIS系統將包含280顆衛星,預計將在2030年上線。義大利目前可能Starlink合作建立軍用的衛星網路系統,若成功將帶動星殮業務營運成長。

分析師表示,低軌道衛星產品因為地緣政治等因素,使得如Starlink、Amazon和Oneweb在選擇供應鏈的時候與台系供應鏈合作,且要求生產地點往東南亞移動。

看好相關衛星供應鏈,其中,華通(2313)在低軌道衛星產品比重約兩成,且近期配合客戶需求至東南亞設廠,在今、明年度加速發射衛星與地面用戶數持續成長的帶動下,衛星產品有望穩健成長,持續帶動營運後市成長。