快訊

MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

獨／各界好友出席！王金平初三宴請避談罷免 「這些大咖」也到場

再遭炎上！節目中打陳晨威「2巴掌」挨轟 曾國城親上火線回應了

中油：2月民生及工業天然氣價格不調整 電業漲3％

中央社／ 台北31日電
台灣中油公司。路透
台灣中油公司。路透

中油今天宣布，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，2月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，電業用戶氣價調漲3%，以反映部分氣源成本。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，2月民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。

至於電業用戶氣價則調漲3%，以反映部分氣源成本。

中油補充，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。

中油 天然氣 物價

延伸閱讀

環團：德國能源公司是俄國天然氣進口歐洲核心

中油：春節假期油價「只跌不漲」明日起汽、柴油價格皆不調整

台塑化、中油 迎漲價利多

加油要快！中油宣布 明起汽、柴油各調漲0.4元及0.2元

相關新聞

高齡化造成經濟發展困難？從日本窺端倪：流行品失去消費者、職場沒有勞動力

井深大(MasaruIbuka)是一名深感挫折的執行長。身為索尼(Sony)企業的共同會長，他很喜歡一邊走路一邊聽歌劇，而索尼那台旗艦型攜帶式卡帶錄音機TC-D5儘管常見，卻還是太笨重了。於是，他請工程師為了他的個人需求，設計出一台真的能便於攜帶的產品。

半導體業搶消防設備專才 專家示警人才隱憂

台積電向消防人才招手引發關注。專家分析，廠房與倉儲若出現火警常是新台幣數十億元損失，使企業日益重視消防設備設計與檢修，但...

經濟部推國家級AI應用規劃師證照 首批考試3月開跑

AI浪潮襲來，經濟部喊出培育20萬AI人才目標，將在2025年正式啟動AI應用規劃師的國家級證照考試，分為初級、中級2項...

低出生率促使經濟崩壞？以中國為例：沒小孩未來沒勞動力、失去國際競爭地位

中國國家統計局座落在一幢灰褐色、蒼白、低矮，且看上去不曾奢想得到任何建築獎的北京樓房內，建築物的內部整潔得令人惶恐。

中油：2月民生及工業天然氣價格不調整 電業漲3％

中油今天宣布，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，2月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，電業用戶氣價調漲3%，以...

人口衰退後...高齡者反而成消費主力！年輕人沒錢花、老年人花不完？

無人地球：全面改寫經濟、政治、國際局勢的人口崩潰之戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。