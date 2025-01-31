中油：2月民生及工業天然氣價格不調整 電業漲3％
中油今天宣布，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，2月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，電業用戶氣價調漲3%，以反映部分氣源成本。
中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，2月民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。
至於電業用戶氣價則調漲3%，以反映部分氣源成本。
中油補充，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。
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