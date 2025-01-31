經濟部推國家級AI應用規劃師證照 首批考試3月開跑

AI浪潮襲來，經濟部喊出培育20萬AI人才目標，將在2025年正式啟動AI應用規劃師的國家級證照考試，分為初級、中級2項專業證照，初級第一梯次考試預計3月開跑，聚焦資料處理、機器學習以及鑑別式和生成式AI基本概念，盼提高企業AI職場普及率。

為推動產業AI化，經濟部長郭智輝曾表示，將整合產業需求和各方資源，推動AI技術普及應用，希望2028年製造業應用AI普及率達5成，同時辦理AI課程，目標為4年內培育20萬名AI人才。

面對AI科技發展日新月異，經濟部產業發展署官員表示，「不是只會用Chat GPT就是AI人才」，經濟部與產業溝通了解需求後，2025年將推出「AI應用規劃師」產業人才能力鑑定（iPAS），以協助企業媒合所需的AI人才。

產發署官員說明，AI應用規劃師初級鎖定文組、非資工專業人士，目標為學習AI工具應用，考試重點包括人工智慧、資料處理、機器學習、鑑別式和生成式AI基本概念以及在工作應用AI等，像是了解如何運用AI工具生產報表和分析文稿，可增加工作生產力。

中級則鎖定資通訊科系的專業人士，因此考試難度也提高，產發署官員表示，報考者本身要會演算法和設計物聯網架構等，知道如何協助公司導入AI，考試內容包含大數據分析、深度學習、自然語言和音訊處理、AI導入評估規劃與風險等面向。

在考試時程方面，產發署官員表示，初級考試規劃每年考試4次、中級為每年2次，初級第一梯次考試是今年3月，中級考試會在5月首度辦理。

市場上AI技能證書百花齊放，微軟、Google、輝達和亞馬遜等大廠皆推出自家AI軟體技能認證。產發署官員表示，經濟部推動的國家級AI證照沒有限定報考者具備特定軟體的使用技巧，而是著重AI應用在各行各業的能力鑑定，因此也不會與市面上存在的認證機制有所衝突。

淨零趨勢推升企業對永續人才需求，iPAS具有公信力和鑑別度，長期吸引許多產業優先聘用獲證者、或替獲證員工加薪，經濟部去年首度推動iPAS淨零碳規劃管理師考試，企業的反應熱烈，推升iPAS總報考人數達3萬人，年增145%，其中淨零碳規劃管理師的報考者占6成。

產發署官員轉述，人力銀行高層表示，淨零碳管理師的搜尋率已在求職網衝上第9名，代表雇主徵才時將此項證照列入人才錄用標準；聯電等大廠徵才永續管理師時，也把淨零碳管理師的證照列為職缺必備技能。

經濟部產業發展署近年推動產業人才能力鑑定（iPAS），透過國家級職能鑑定，涵蓋資安、3D列印、電動車、工具機和智慧機械等20項專業領域，考試平均通過率約3成，具高度鑑別度，也獲廣達、鴻海、佳世達、和碩聯合、健椿、李長榮化工和上銀等大廠響應支持。