台灣氫能產業鏈完整先進 法、烏4國搶簽MOU

法國國際氫能展是歐洲最大氫能展之一。這場展會28日於巴黎登場，台灣首次受邀設館，因完整供應鏈與先進技術獲國際關注，並與法國、烏克蘭、丹麥、波蘭氫能機構簽署合作備忘錄，共推能源轉型。

法國Hyvolution國際氫能展會於28至30日舉行，台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟（THFCP）與台灣經濟研究院今年首次受邀參加，除了代表90多家企業會員參與，也設立「台灣氫能與燃料電池館」，展示氫氣純化、氫能電解、電轉氣（Power-to-Gas）系統整合、能源管理解決方案等前瞻技術與成功案例。

展會期間，THFCP與法國企業行動聯盟國際事務部（MEDEF International）、烏克蘭、波蘭及丹麥氫能協會機構建立合作，並簽署合作備忘錄。

THFCP執行長林若蓁向中央社表示，備忘錄是針對氫能與燃料電池產業，促成整體供應鏈研發與商業合作，共同申請國際計畫，也推雙邊人才交流。

林若蓁同時也是台灣經濟研究院研究一所副所長。她指出，「台灣本著ICT（資訊及通訊技術）與製造業技術，在科技研發與產業鏈方面，幾乎是全世界在氫能燃料電池上最完整的國家」。

台灣產業鏈完善，能設計，也可代工、量產製造。「不只可以做代工和製造，台灣也有自己的設計，而且9成以上的關鍵零部件都是台灣製造。也是因為台灣有設計和技術的經驗，所以才能更快吸收國際上不一樣的技術，幫他們製造、量產。」

但林若蓁也分析自身挑戰。台灣面積不大、人口稠密，科學園區更有1100家業者，依賴能源進口，「挑戰之處在於台灣高能源需求、高能耗，但又要做乾淨能源」，要找到空地打造案場相較於他國困難。

林若蓁說，因此台灣也積極和智利、澳洲等國洽談合作，例如共同投資國際的綠氫工廠，並引進台灣產業鏈與技術到當地，未來更可進一步掌握全球綠氫貿易商機。

台灣28日與烏克蘭簽署備忘錄後，29日分別與波蘭、法國、丹麥機構簽署。

波蘭氫能協會主席烏梅達（Tomoho Umeda）告訴記者，作為歐洲國家，波蘭氫能協會主要聚焦歐洲，但也積極尋求與台、日、韓市場合作。「簽署這份備忘錄很重要。開啟密切合作、資訊交流，推廣我們的企業與市場，讓彼此利益最大化。」

烏梅達說：「我們目標是能源獨立，台灣也聚焦能源獨立與自足，尤其是現在。我們觀察到，台灣對發展這類科技的支持非常活躍。波蘭也一樣，取得完全能源獨立是我國主要策略目標，如同台灣，彼此合作相當合理。」

法國企業行動聯盟氫能工作小組負責人布魯金恩-梅黑德（Mikaa Blugeon-Mered）在簽署備忘錄後告訴中央社，「台灣能為歐洲氫能源討論所做的貢獻格外重要。歐洲再生能源與氫能之間跨領域耦合的連結缺少一個部分，就是如何透過將離岸風電轉化為綠氫來盈利，並在之後進入製造業與難減排產業」。

他指出，台灣正以國家策略推動這項發展，從離岸風電到氫能，再到如半導體產業的去碳化。

布魯金恩-梅黑德說：「台灣正在研發的模式很重要，因為歐洲也該這樣做，這就是為何與法國，乃至歐洲連結非常關鍵。希望今天台灣夥伴聯盟和氫能與去碳化工作小組簽署的關鍵備忘錄，能成為跟歐洲進一步合作和交易的大門。」

法國氫能協會也積極與台灣接洽，並表示濃厚興趣。協會國際關係負責人拉布維（Pierre Laboué）指出，台灣在許多領域都有很先進的技術，帶來合作機會。

歐台合作不只在研發層面，也在產業面上。布魯金恩-梅黑德與拉布維都強調，台灣作為島嶼，能為法國海外領地帶來經驗與模範。

拉布維說，「海外領土也可能面臨一些問題，而台灣對此已有經驗，知道該如何回應以確保能源安全，包括電力安全，因為氫能可以用來穩定供電，而風力、太陽能等再生能源在其中的角色也越發重要」。

法國Hyvolution國際氫能展會2016年起於巴黎舉辦，至今已為歐洲規模最大氫能展會之一，去年吸引82國、逾1萬名企業、專家學者及政府代表參與。

為推動能源安全與去碳化，歐洲聯盟是全球推動氫能政策最積極地區之一，2020年發布氫能戰略，目標為2030年達成至少100百萬瓩（GW）電解槽自產量能。