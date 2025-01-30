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瞄準風電地熱棄電痛點 氫豐綠能超前切入儲能市場

中央社／ 台南30日電

隨著2050年淨零大限逐步逼近，再生能源占比持續提高，為維持電網穩定，台灣將面臨與歐洲一樣的棄電危機。瞄準痛點，氫豐綠能科技規劃中長期以「電解產氫模組」布局儲能市場，業者透露，國內離岸風電、地熱、光電、海洋能業者都有表達需求。

手握金屬板電堆、混氫發電系統2項專利，獲准在南科設廠的新創企業氫豐綠能，短中長期策略明確，目前營收主力為混氫燃料電池發電機，主要提供給半導體、石化業和其他用電大戶使用。

但發電機需求總有一天會飽和，考量未來再生能源過多將衍生棄電問題，氫豐也規劃切入儲能市場。

對氫豐來說，這並非「隔行如隔山」。董事長李鈞函解釋，燃料電池原理是氫氣加空氣產生電、水，反過來說，只要有電和水，經過燃料電池也可以變成氫和氧，意即達到「電解產氫」，「所以其實我的產品都是圍繞在一樣的技術」。

隨著俄烏戰爭改變歐洲能源格局，再生能源過剩問題加劇，不少國家甚至出現負電價，棄電問題已是現在進行式，再生能源電解產氫成解方，目前氫豐也已有小量生產電解產氫模組，跨海賣給歐洲再生能源業者。

再生能源豐沛地區，尤其有電解產氫潛力，李鈞函舉例，像是蒙古沙漠多，鋪設大量光電板，光電電解後形成氫氣，可送回用電需求大的北京、上海發電。

至於台灣，他表示，目前離岸風場都是透過昂貴的海底電纜將綠電送回台灣本島，以後風場越蓋越多，風機所發綠電無法充分被使用，可能被迫停止運轉，這時可讓裝載電解產氫模組的運氫船行駛到風場，現場電解製氫，再運回本島氫接收站，透過氫燃料電池轉成綠電，不僅能解決棄電窘狀，也能達到穩定台電電網效果。

李鈞函透露，目前氫豐已和國內離岸風電開發商、光電業者接觸，地熱業者也主動找上門，原因在於地熱有可能瞬間大量發電，讓台電饋線無法負荷；海洋能則是會遇到黑潮問題，鋪設海纜有其難度，皆為潛在客戶。

光電 再生能源

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