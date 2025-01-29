川普2.0「加密總統」還自發迷因幣 $TRUMP！將如何影響全球產業走向？

川普（Donald Trump）將在美東時間 2025 年 1 月 20 日，正式就任美國第 46 任總統，成為美國歷史上第二個，二度重返白宮的總統。回顧這次競選期間，川普頻繁拋出各種加密政策，成為「川普 2.0」最讓外界關注的焦點之一。

甚至在正式宣誓就職的前一個週末，川普還推出個人的官方專屬迷因幣「$TRUMP」，短短幾小時內，市值就迅速突破 100 億美元大關。川普如搖滾巨星一般的魅力與影響力，再加上他不按牌理出牌的性格，不容外界忽視。

其實，回顧川普第一任期（2017 年至 2021 年），他當時對於加密貨幣的態度較為保守，甚至有尖銳批評；在第二任競選期間，他卻搖身一變成為「加密總統」，並提出多項支持加密產業的政策主張。

在川普時代正式揭開序幕之際，XREX 交易所替大家整理川普的「十大加密政見」，一起來看川普 2.0 在未來四年，究竟會如何左右全球加密產業。

川普 2.0 上線！盤點十大加密政策

川普在第二任競選期間，拋出多項加密貨幣相關政見，每一次都成功攻佔全球媒體版面，成為社群熱議話題。XREX 交易所整理了川普曾提出的「十大加密政見」，一起來快速掌握。

將美國打造為全球加密貨幣之都 上任一小時內停止對加密產業的打壓 反對美國政府推出央行數位貨幣（CBDC） 建立比特幣戰略儲備 解除現任 SEC 主席 Gary Gensler 的職務 阻止美國出售持有的比特幣 建議用加密貨幣解決美國債務問題 提出全面的加密政策 成立加密貨幣總統顧問委員會 減輕「絲路」創辦人 Ross Ulbricht 刑期

政見一：將美國打造成全球加密貨幣之都

川普在 2024 年 7 月，於美國田納西州舉行的比特幣大會演說中談到，若再次當選，將致力於將美國發展成為全球加密貨幣中心（Crypto capital of the planet ）。

他還提到，將支持包括加密貨幣與人工智慧（AI）等新興產業的全面發展，並計劃為企業和投資者創造更友善的政策環境，從稅收減免到放寬監管等，進一步鞏固美國的技術領先地位。

政見二：上任一小時內停止對加密產業打壓

川普曾在 2024 年 6 月的一場募款活動中表示，會在上任總統的一小時內，結束現任政府對加密貨幣產業的「非法打壓」。

美國目前的加密監管，主要以保護投資者利益和維護市場秩序為目標，但也採取嚴格措施防範洗錢與詐騙等行為。在拜登（Joe Biden）政府期間，美國證券交易委員會（SEC）加強執法力度，對幣安（Binance）、Ripple 等多家公司提出訴訟，要求更高的合規標準。

政見三：反對美國政府推出央行數位貨幣（CBDC）

川普曾在 2024 年 1 月於新罕布什爾（New Hampshire）州發表的演講中談到，為了保護美國人民受政府暴政的侵犯，他承諾永遠不會允許發行央行數位貨幣（CBDC）。

川普認為， CBDC 會讓聯邦政府對民眾財產擁有絕對控制權，並可能在未經同意情況下，扣押人民的資產，這與美國自由市場經濟的核心原則相悖。

政見四：建立比特幣戰略儲備

川普計劃將比特幣（Bitcoin，BTC）納入國家戰略資產，通過建立國家級比特幣儲備，確保美國在未來全球金融競爭中，能占據主導地位。

他還提到，儲備計劃將通過沒收非法交易中的加密資產來完成，而非直接購買，進一步降低政府財政負擔。

美國比特幣儲備計劃，最早出自參議員 Cynthia Lummis ，在 2024 年 7 月提出的《美國比特幣戰略儲備法案》（BITCOIN Act of 2024），法案提出美國每年將購入 20 萬個比特幣，並在五年內達到 100 萬個。

川普在 2024 比特幣大會上表示：「未來政府的政策，就是保留 100% 美國政府目前持有或取得的比特幣。」目前，美國政府透過沒收加密貨幣不法交易所得，已積累了約 21萬枚比特幣，占全球比特幣總存量的1%。

政見五：解除現任 SEC 主席 Gary Gensler 的職務

在拜登執政期間，擔任美國證券交易委員會（SEC）主席的詹斯勒（Gary Gensler），因為他對於加密貨幣較為保守的態度，且多次都對加密貨幣產業進行打壓，為外界稱為「幣圈大魔王」。

川普曾表示， Gary Gensler 對加密產業採取過於嚴苛的監管政策，限制了美國在該領域的創新能力，在他當選總統後，將會解僱 Gary Gensler 的職務，新任主席將更注重促進產業發展，而非單純限制。

不過早在 2024 年 11 月，Gary Gensler 就在個人 X 帳號宣布，他將會在今年 1 月 20 日自請辭職，這項政見目前看來已經搶先實現。

政見六：阻止美國出售持有的比特幣

為了要確保比特幣資產，在未來能成為美國長期財政，以及戰略規劃的一部分，並避免資產流失對市場造成負面影響。

川普承諾在他上任後，美國政府目前手上所持有的比特幣資產，都將會被妥善的保存。

政見七：建議用加密貨幣解決美國債務問題

面對日益嚴峻的國家債務，川普曾提出，用加密貨幣來解決國家債務的可能性。他主張透過區塊鏈技術來提升政府透明度，以及降低財務運營成本。

政見八：提出全面的加密政策

川普計畫制定一套全面的加密政策框架，包含穩定幣監管、用戶自我保管權、企業合規指導等，為產業提供清晰的發展路徑。

政見九：成立加密貨幣總統顧問委員會

川普在 2024 年 11 月曾表示，要在上任後 100 天內，設立由產業專家與支持者所組成的「加密貨幣顧問委員會」（Crypto Advisory Council），負責制定符合美國經濟利益的政策，避免「加密懷疑論者」影響決策。

政見十：減輕「絲路」創辦人刑期

在競選期間，川曾表示會考慮減輕暗網「絲路」（Silk Road）創辦人 Ross Ulbricht 的刑期。該網站為了確保匿名性，僅以比特幣作為交易媒介。

2014 年 Ross Ulbricht 被以洗錢、電腦入侵、串謀販毒等罪名被起訴，最終被法院判處雙重無期徒刑，且 40 年內不得假釋。川普認為這項判決過於嚴厲，並強調司法改革的重要性。

從川普提出的「十大加密政策」，不難看出川普在第二任任期，對於虛擬資產領域的野心。在第二篇文章「拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統如何打造全球加密之都？」中，我們將深入探討川普對於加密貨幣度的轉變，以及拜登的政治遺產，如何在川普第二任任期發揮作用。

至於川普競選期間所提出的政策是否會實現，比特幣儲備真的可行？美國的「加密之都」願景，會扮演什麼角色？未來四年的時間，我們都將逐一見證。

川普 2.0 的十大加密政策：「加密總統」還自發迷因幣 $TRUMP，如何影響全球產業走向？

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