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川普稱半導體課稅 卓榮泰：緊急討論對產業更多協助

中央社／ 台北29日電

美國總統川普揚言對半導體課關稅，行政院長卓榮泰今天表示，經濟部與相關部會正嚴密注意，緊急討論是否對產業界進行更多合作、協助計畫，但請民眾安心，台灣在世界產業鏈的地位不容忽視。

美國總統川普表示，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。

外界憂心，川普若對半導體加徵關稅，將重傷台灣。卓榮泰今早赴廟宇參拜祈福時，對於媒體詢問川普課徵關稅的議題，他表示，國內外情勢變化快速，台灣對外要繼續爭取更多合作，保持在產業界、科技界的領先，對內更需要朝野、百工百業團結一致，好比一根筷子容易折斷，團結在一起的無數根筷子，才不易折斷，這是台灣的好機會，希望台灣能在機會當中，取得更好發展。

卓榮泰直言，關於這幾天情勢變化，經濟部及相關部會已經密切注意，過1、2天，會緊急看看是否對產業界進行更多合作計畫及將來的協助計畫，但請民眾安心，台灣在世界產業鏈地位不容忽視，也會繼續保持優勢。

卓榮泰致詞時指出，政府從去年起，就非常密切注意國內外情勢，對於台灣在產業鏈的角色，絕對會用盡各種方式，與世界各國展開更多合作，保持更好的領先地位；未來的合作計畫，政府一定全力推動，國內也必須要團結。

卓榮泰強調，政府會繼續秉持誠意溝通，並朝人民為先、發展經濟、強化治安等多項目標，一起努力。

卓榮泰 川普 美國

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