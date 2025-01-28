川普喊提高半導體進口關稅…驚動總統府！發言人：持續關注美方政策

勞退新制自提退休金比重過低，一直是最大隱憂。截至2024年第三季為止，全體勞工總共764.4萬提繳新制退休金，但除雇主提繳外，自己也提繳退休金勞工只有117.5萬人，新制自提退休金比率只有15.4%。但是隨著愈來愈多人意趨到自提退休金的好處，有兩大群族「提好提滿」卯起來存退休金，而且換算這兩大族群每月自提薪資6%的好處相當驚人。

2025-01-28 10:00