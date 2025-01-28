川普揚言對半導體課關稅！專家：高階晶片難取代「很難課關稅」

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中央社／ 台北28日電
美國總統川普今天表示，政府很快會對電腦晶片、半導體和藥品課徵關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」。路透
美國總統川普今天表示，政府很快會對電腦晶片、半導體和藥品課徵關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」。路透

美國總統川普今天表示，政府很快會對電腦晶片半導體和藥品課徵關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，不可取代的產品很難課關稅，高階晶片就屬此類產品。

美國總統川普今天表示，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，「晶片製造業都跑去台灣」，也提到台灣約占晶片生意的98%，希望這些產業回到美國。

孫明德受訪時回應，台積電實際上已經在美國生產，川普提到希望半導體產業回到美國生產，究竟具體是哪些內容，要等川普實際作為再來分析，不然，川普從選前就開始提到要課徵各種產品關稅，但到目前為止，尚未看到實際措施。

孫明德進一步指出，不可取代的產品很難課關稅，高階晶片就屬此類產品。美國如果要課高階晶片關稅，「若覺得貴，那就不要買，但可能面臨沒其他替代品」。

孫明德觀察，從川普前一次任期的經驗可以發現，川普先前也沒針對手機跟電腦課徵關稅。因此，川普雖陸續提到許多產業課關稅的說法，但實際怎麼做，可能等川普有作為才清楚。

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