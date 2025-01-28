又控台灣搶晶片生意！川普重提「拉高半導體進口關稅」 經濟部這樣說

媒體報導美國總統川普發言，美國很快就會對晶片、半導體等產品提高關稅，將這些必需品的生產移回全國。經濟部對此表示，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。

川普27日重提將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產；川普也再次提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。經濟部對此表示，未來將持續關注美方政策，彼此緊密聯繫與合作，面對全球各項挑戰之際，確保台美產業及國家利益都能互利發展。

川普選前選後都抓緊關稅議題不放，上任後持續抨擊外國製造業拿走美國人的工作，關稅大刀已先揮向哥倫比亞，對所有進口美國的哥倫比亞商品緊急課徵25％的關稅，哥倫比亞總統裴卓也宣布對美進口商品課徵25％的報復性關稅。