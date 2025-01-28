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「晶片製造業都跑去台灣」 川普提將對半導體課關稅…經濟部說話了
美國總統川普今天表示，政府很快會對電腦晶片、半導體和藥品課徵關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」。經濟部今天指出，台美半導體等科技產業高度互補，未來持續關注美方政策，確保台美產業與國家利益都能互利發展。
美國總統川普今天表示，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，「晶片製造業都跑去台灣」，也提到台灣約占晶片生意的98%，希望這些產業回到美國。
媒體報導川普對半導體相關談話內容，經濟部今天對此指出，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。
經濟部強調，未來將持續關注美方政策，彼此緊密聯繫與合作，面對全球各項挑戰之際，確保台美產業及國家利益都能互利發展。
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