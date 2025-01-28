快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

彰化民宅惡火父子雙亡！除夕再傳噩耗 7月大女嬰今上午宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek衝擊 專家：台日韓成AI算力圍堵盟友

中央社／ 台北28日電
中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧（AI）模型震撼市場。（路透）
中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧（AI）模型震撼市場。（路透）

中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧AI）模型震撼市場。專家分析，韓半島、日本和台灣會從地理上的防共盟友，轉變成「AI算力圍堵網」上的關鍵盟友，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢。

因中國深度求索（DeepSeek）公司發布成本低廉的AI模型，美國科技類股27日受衝擊，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫逾16%，那斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點；費城半導體指數暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點。

國科會科技、民主與社會研究中心執行長張智程今天在臉書（Facebook）發表文章指出，DeepSeek Shock震驚矽谷、華爾街和華府，只會加速美中兩國更加對焦於「算力即是國力」的「AI算力霸權競爭」，美國川普政權核心基調勢必加速由「地理上的地緣政治」往「科技的地緣政治」進行轉型。

張智程認為，世界仍然處於AI霸權競爭的剛開打階段，即便對於DeepSeek Shock的真實仍然處在驗證和辯論，但長期來看，AI技術不存在明顯的「喉點」，當一方超前競爭，各方可以迅速趕上。AI算力仍然是最大的護城河，決定誰能夠持續領先對手而擁有霸權地位。

張智程指出，過去30年的全球化，早已使得先進製造活動的生態系統，在全球地理上高度集中在東北亞。在冷戰格局地緣政治意義上的「第一島鏈」，一定會產生質變，特別是韓半島、日本和台灣會從地理上的防共盟友，轉變成「AI算力圍堵網」上的關鍵盟友。

他說，當地理上的條件與科技地緣政治上的條件已經相加乘，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢。

張智程強調，以前美國輸掉地理上的第一島鏈防線，還可以「戰略性的撤退」（麥克阿瑟放棄菲律賓）到第二島鏈，等時機成熟再打回來；現在如果輸掉東北亞的盟友，意味著不止輸掉了地理上的第一島鏈，還會失去更重要的、主宰算力未來的先進科技製造。

他表示，如果台灣和韓國供應鏈最緊密的商業盟友不是矽谷而是華為，那麼美國註定沒有未來，PaxAmericana（美國霸權下的和平秩序）必然轉移為PaxSinicana（中國霸權下的和平秩序）。

張智程認為，在科技地緣政治的意義下，台灣的價值不見得比日本和韓國小。不過東北亞現在的政治陷入迷霧之雲，親美政權是否得以維持執政在日韓台3國，都存在不確定因素；台灣若能保持政治安定，必然會逐漸提升同盟位階，台灣未來4年升級為政治和經濟層面的中等強權機會大好，但是若不慎發生內部亂流，卻也更可能「粉身碎骨」。

日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文表示，他個人雖然對半導體和人工智慧的科技不是很了解，但他認為，DeepSeek非常有可能是中國當局發動大外宣的一部分。

矢板明夫說，DeepSeek是2023年在杭州成立的新興企業，註冊資本才人民幣1000萬元（約新台幣4542萬元），但其背景卻非常神秘，不難想像後面一定有中國的國家力量在支持，中方所宣傳的「低成本」到底是真是假，還需要相關查證，因為「中國太喜歡造假了」。

矢板明夫提醒，即使中國的人工智慧產品真正達到了「物美價廉」，但是使用者的資訊、秘密都可能被中國當局掌握，「就憑這一點，那些跨國的大企業敢使用嗎？」就長期來看，他還是對輝達、台積電有信心。

AI DeepSeek 人工智慧 日本 美國

延伸閱讀

年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存

台灣常見6種原生蛇一次看 遭攻擊該怎麼辦？專家曝保命方法

台積電ADR早盤重摔 分析師：台股下周可能面臨獲利了結賣壓

輝達新顯卡RTX 50系列開賣 微星、華碩、技嘉等將新品搶市

相關新聞

DeepSeek衝擊 專家：台日韓成AI算力圍堵盟友

中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧（AI）模型震撼市場。專家分析，韓半島、日本和台灣會從地理上的防共盟友，...

年後轉職潮將啟動…餐飲業儲備幹部 職涯較有未來

年後轉職潮即將啟動，雖然因為缺工，工作機會快速竄升，但徵才最多的卻是住宿餐飲等服務業，偏偏服務業被視為低薪血汗，如何為自...

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

勞退新制自提退休金比重過低，一直是最大隱憂。截至2024年第三季為止，全體勞工總共764.4萬提繳新制退休金，但除雇主提繳外，自己也提繳退休金勞工只有117.5萬人，新制自提退休金比率只有15.4%。但是隨著愈來愈多人意趨到自提退休金的好處，有兩大群族「提好提滿」卯起來存退休金，而且換算這兩大族群每月自提薪資6%的好處相當驚人。

年後轉職潮 服務、製造業最缺工

缺工潮已經持續好幾年，預估今年缺工只會更嚴重，缺工潮激勵下，上班族更勇於換工作。各人力銀行調查都顯示，上班族年後轉職驛動...

總統：落實「三大使命」 盼朝野和諧、社會團結

賴清德總統上任後，昨（27）日小年夜首度透過影片發表農曆春節談話。他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福...

視察高雄興達電廠 卓揆：穩定大南方矽谷供電

行政院長卓榮泰昨（27）日視察高雄興達電廠，慰勉負責春節大修的台電員工。他表示，政院已將嘉義、台南、高雄、屏東等四縣市劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。