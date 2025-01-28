年後轉職潮 服務、製造業最缺工

缺工潮已經持續好幾年，預估今年缺工只會更嚴重，缺工潮激勵下，上班族更勇於換工作。各人力銀行調查都顯示，上班族年後轉職驛動的心達到高峰，企業徵才更是不手軟，四成徵才原因正是「一直處於缺工狀態」。

不少上班族都會將換工作設定為領完年終獎金，因此歷年年後會出現一波轉職高峰，但上班族通常也會提早開始丟履歷，以便年後直接上工。一○四人力銀行數據顯示，農曆年前一個月，找工作人數年成長百分之三點一，原因是大環境缺工，求職者更勇於在年前轉職，期盼爭取更優渥薪資，測試個人市場身價。而一○四人力銀行一月全站企業端標註可「年後上班」的工作機會也高達二點二萬個，年增一成。

工作機會中，依產業，以住宿、餐飲服務業提供五千二百個工作數最多；批發、零售傳直銷業四千三百個排行第二；一般製造業與電子資訊／軟體／半導體二千八百個位居第三。

yes一二三求職網之前針對第一季企業徵才計畫調查也顯示，高達九成三企業有徵才計畫，創下十二年同期新高，其中四成表示一直處於缺工狀態，可見企業的確為缺工所苦，因為「訂單或業務增加而擴編」約二成、「公司擴點、展店而擴編」約一成八，合計要擴編企業比例有百分之三十八點六。平均每家企業對人才的需求為十六點六人，規模大於前一季的十四點一人；企業平均提供的月薪約四萬，是十二年同期最高。

就業情勢好，但競爭也激烈。yes一二三求職網發言人楊宗斌建議，假如任職企業在過去幾年很少或不發年終獎金，過年前考慮轉職且開始投履歷，非但沒損失，時機也很好。