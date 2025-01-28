年後轉職潮將啟動…餐飲業儲備幹部 職涯較有未來

年後轉職潮即將啟動，雖然因為缺工，工作機會快速竄升，但徵才最多的卻是住宿餐飲等服務業，偏偏服務業被視為低薪血汗，如何為自己爭取好薪資？人力銀行建議，若仍想投入住宿餐飲業，最好往儲備幹部發展，一來起薪會比較高，職涯發展也比較有願景。

另外，不少大型餐飲集團這兩年極力加薪搶人，薪資福利會較中小型餐飲優。

一○四數據顯示，缺工浪潮下，內需服務業首當其衝，從年後企業徵才來看，住宿／餐飲服務業一直居首位。年後轉職競爭最激烈的職類，則是文字／傳媒類求職者，平均每人僅能分到○點八份工作，行政／總務／法務類一份工作、經營／人資類一點三份工作，都是相對競爭職務。

內需服務業工作機會雖多，但是住宿餐飲業薪資排名落後，轉職者又愛又怕受傷害。

yes一二三求職網發言人楊宗斌直言，如果真想投入餐飲業，最好鎖定儲備幹部、儲備店長，雇主會為了培養幹部提供較優薪資，且職涯發展比較有願景。一般來說，若只是外場服務人員，薪資三萬至三點五萬元左右，但若是儲備幹部，至少四萬、五萬元。如果只是做住宿餐飲業外場工作，不如兼兩份工作，收入還比較高，

至於競爭激烈的行政總務職，楊宗斌表，雖這類工作輕鬆、沒有門檻，但未來性不高，流動率也高，畢竟這類工作不太可能做到四十歲，如果還年輕，與其當行政總務，不如鎖定業務工作，較有機會爭取較高收入。

一○四人力銀行產品經理王之璘表示，餐飲業飽受缺工之苦，這幾年明顯看到業者改善薪資，大型連鎖集團則提供更優薪資，例如提出二年加薪百分之二十四留才，有些祭出四萬、五萬元徵才，外加提高福利（如提供免費午餐、晚餐及住宿）及培訓機會。

他說，餐飲住宿業因為很缺工，競爭路徑比較小，升遷機會比較大，就有一位餐飲業店長才二十七歲，但已有上百萬年薪，原因就是集團業績不錯，加上分紅。其他如用外派機會吸引年輕人，都會讓原本被認為條件相對沒那麼好的內需產業仍有可為。

勞工面對就業市場動態，最大問題是資訊不對等，一○四人力銀行指出，今年起推出的「個人薪資情報」服務。王之璘表示，該套系統可協助求職者在轉職時更了解個人薪資落點，爭取更理想的薪資。例如求職者可以輸入目前產業、職務及薪資，系統就可分析當事人目前工作屬於區間，例如餐飲業門市店員年薪六十萬元，系統會從數據中分析你的ＰＲ值百分之五十（亦即中位數）是四十六點四萬元，所以表示你薪資算不錯。