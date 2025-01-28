總統：落實「三大使命」 盼朝野和諧、社會團結

賴清德總統上任後，昨（27）日小年夜首度透過影片發表農曆春節談話。他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

賴總統表示，感謝大家過去一年的努力，一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色，每個人都是台灣英雄。今年開始政府會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想，他也會維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2,300萬人民的生活。

賴總統及卓揆昨日談話重點

在野黨聯手大砍總預算，朝野對立升溫。面對在野要求下台的呼聲，卓榮泰日前在參加節目受訪提及，願意立法院提倒閣讓國會重新改選；他並說，擬在年後向賴總統報告，總統核可後，就總預算案向立法院提覆議。

卓榮泰「倒閣說」，被認為是嗆藍白陣營，引發政治效應。昨日他到高雄興達電廠視察時，媒體詢問倒閣議題，卓榮泰回答，這與覆議案是一樣的，都是被動的，只希望在一個能理性討論的國會當中，把國家帶向正常的軌道。

卓榮泰並表示，行政院永遠願意為了福國利民的各項法案跟國會溝通，希望各界能為人民的基本生活、國家的主權跟安全，有共同方向，在這個關鍵時刻保衛國家，讓科技發展、人民社會福利不會受到影響。卓榮泰也說，總預算刪除的結果，引起全民恐慌，尤其在年前，他覺得非常不當，希望大家冷靜下來，新年之後，會做很多努力，其實放假這幾天，還是在做多方的努力，希望獲得國人更多支持。

卓榮泰表示，春節這幾天沒有真正休假，積極跟各方意見溝通，也拜訪很多重要人士，過去一年很多不同意見，希望新的年度能夠真的心平氣和，以國家正確方向，談出解決問題的方式。