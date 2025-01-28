視察高雄興達電廠 卓揆：穩定大南方矽谷供電

行政院長卓榮泰昨（27）日視察高雄興達電廠，慰勉負責春節大修的台電員工。他表示，政院已將嘉義、台南、高雄、屏東等四縣市劃定為「大南方新矽谷」，未來將吸引許多國際大廠及國內高科技產業進駐南部科學園區，務必要做到穩定供電，且以更低碳的供電方式，以供應廠商所需。

台電春節期間在興達電廠維持200名以上工作人力，投入電廠1號機組大修及升級工作，卓榮泰視察時表示，目前該電廠燃氣1號機組正進行大修，工期預計106天，整體進度優於原先規劃期程，期盼大修後提供更佳的發電效能、更穩定的供電，減少更多氮氧化物排放量，維護比過去更好的空氣品質。

卓榮泰表示，高雄興達電廠是全台六大火力發電廠之一，肩負國家經濟發展、民生用電的重要角色。卓榮泰並表示，以2022年為基準，預估至2030年，全台燃氣機組將淨增加910萬瓩，未來在「以氣換煤」過程中，興達電廠不論是透過新建的燃氣複循環機組，或繼續沿用既有燃氣複循環機組，撐起全台重要的用電需求。