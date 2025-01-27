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四大機構看2025景氣／就業 缺工問題延燒
2024年面臨產業復甦不均的問題，同時大缺工時代下，各行各業求才若渴，專家分析2025年就業市場，「缺工」問題將延續，是政府應該關注的重點議題。
台綜院院長吳再益指出，台灣2025年失業率數據預計優於2024年，主要是高科技產業與AI領域仍是就業市場的亮點，但也突顯出缺工問題的挑戰，再加上傳統產業需求不振，導致部分人力資源調整壓力上升。
台經院研究六所長吳孟道也針對缺工問題表達憂心，他指出，我國少子女化狀況嚴重，對於整體勞參率將會帶來明顯衝擊，尤其目前缺工、缺人才狀況相當明顯，勞動力的補給，跟不上現今產業變化，例如像人工智慧（AI）、淨零相關人才，這部分應該給予更多關注目光，且須加快腳步補足。
對於缺工問題，吳再益說，目前政府已啟動多項措施，包括大力推動AI與高科技領域的人才培訓計畫，幫助更多勞動者轉型到具有未來性的行業，為經濟增長提供長期支撐。
至於在傳產部分，吳孟道說，過去一年來，傳產出現無薪假狀況比率偏高的狀況，其中像是在塑化等傳統產業，過去一年表現相對疲軟，最大因素仍是中國大陸需求不振，再加上產能過剩導致。
吳孟道認為，今年傳產市況及就業市場若要好轉，仍要觀察大陸經濟能否好轉，若能撥雲見日，才有望露出曙光。
中經院表示，因國內經濟持續復甦，在企業普遍加薪及缺工，以及就業模式愈趨彈性情勢下，國內失業率持續改善，預測2025年平均失業率約為3.36%，將較2024年下降。
中研院指出，就業市場狀況穩定，預期2025年失業率將落在3.26％。
政府為解決缺工問題，積極研擬人力資源政策，除了加速推動產業AI化，減少人力需求，也配合產業特性及發展，補實所需人力，也推動「數位牧民」計畫，希望吸納全世界人才。
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