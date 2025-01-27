四大機構看2025景氣／匯率 台幣首季看升

美國聯準會（Fed）降息步調牽動全球，主要國家貨幣政策走向，對全球總體經濟也有重大影響。專家認為，2025年美元仍將維持強勢。

中經院研究員王儷容分析，2025年美元仍會強勢，「強到下半年」。儘管川普盼吸引投資美國，理論上美元應該貶值，然而一旦美元貶值，將使美國國債利率飆升，使得美國財政赤字更惡化，對於解決美國債務無疑是雪上加霜。

中經院指出，因2025年全球經濟不確定性升高，歐洲央行考量區域內通膨及經濟成長情勢，預料會持續降息；但美國降息期程、幅度則要觀察通膨數據，也攸關各國通貨兌美元匯率走勢、全球資金走向。

至於新台幣兌美元匯率，中經院分析，考量相對物價、相對利差、經濟情勢、貨幣政策及區域貨幣、貿易對手國貨幣變化等，預測2025年全年平均價位31.73元；台經院則認為，經濟前景穩定，有助國內央行政策維持不變，使台美利差縮小，預測2025年平均新台幣兌美元31.4元；台綜院預估價位落在平均32.41元；中研院預估價位為32.51元。

至於我國央行對於貨幣政策走向，台經院研究六所長吳孟道認為，全年可能將維持穩定不變，主要有兩大原因，首先就是經濟成長，其次就是物價，另外央行也考慮打炒房因素。

台綜院院長吳再益分析，美國聯準會貨幣政策若逐漸由鷹派轉為鴿派，新台幣升值將在第1季或第2季出現，全球主要貨幣動態亦對新台幣產生影響。

吳再益認為，日本與台灣貨幣預計同步升值，而韓元與人民幣則可能持續貶值，美元在2025年初仍維持強勢，但若市場對美國降息預期逐漸淡化，新台幣升值空間將進一步擴大。

中研院預測，考量國內經濟穩健，資金動能活絡，2025年M1B及M2成長率分別為3.68％及3.64％，新台幣兌美元匯率預估今年將來到32.51。