四大機構看2025景氣／通膨 力守2%警戒線

2025年景氣展望趨於穩定，通膨也可望趨緩，國內主要經濟預測機構對於2025年消費者物價指數（CPI）年增率預測，多在通膨警戒線2％上下擺盪，氣候變遷、缺工問題是最大變數。

中研院在各智庫中對於通膨預測相對悲觀，隨著兩次電價上漲，仍需時間反映在物價調整，且今年最低工資上調、軍公教加薪也帶動整體薪資調升，再加上調查顯示，消費者對物價上漲預期幅度不低，預計今年通膨壓力仍大，預估2025年CPI年增率為2.02％。

台綜院則認為，2025年通膨情勢已有好轉，CPI年增率可望降至2%的通膨警戒線之下，為1.99%。台綜院院長吳再益分析，能源與農產品價格穩定是全球通膨減壓的關鍵因素，例如黃豆、玉米與小麥價格預料將持續下調。

近十年消費者物價指數年增率

吳再益表示，全球「黃、小、玉」價格不至於太大波動，進口物價不會有太大變動，反倒是一般勞務價格，較可能帶動物價上漲壓力，但通膨率怎麼樣都不至於超過2%警戒線。

中經院則假設國內公用事業費率未調整等情形下，預估2025年CPI年增率為1.93%，略低於2%的通膨警戒線。

中經院經濟展望中心主任彭素玲分析，由於地緣政治不安，加上各國關稅大戰，可能拉抬大宗物資、原物料等國際價格，新台幣匯率在美國債務飆升、以及Fed降息等預期下，將呈和緩升值，或有助平抑進口物價。

台經院認為，台灣通膨維持緩步回降趨勢，預測2025年CPI年增率為1.95%。

台經院研究六所所長吳孟道表示，美國新政不確定性因素仍存在，但若以大方向來看，今年物價狀況應仍呈平穩，推估2025年民眾對於通膨的感受，應會較前兩年來得減輕一些。不過台經院也指出，氣候變遷、缺工問題、地緣政治風險等不確定因素仍存，加上先前公用事業費率調漲，可能牽動CPI變化，值得關注。