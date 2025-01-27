四大機構看2025景氣／AI商機火 經濟保3沒問題

受惠人工智慧（AI）、高效能運算等新興商機，台灣2024年經濟成長畫下美好句點。迎接金蛇年，國內主要經濟研調機構多認為，由於民間投資動能豐沛，加上台灣在晶片產業具先進製程優勢等，整體呈現穩步復甦格局，一致認為若無意外，經濟成長率保3應沒問題。

不過專家也提醒，前路挑戰仍多，尤其是國際情勢之詭譎多變，比景氣更難預測，通膨的變化、主要國家利率決策，以及美、中兩隻大象打架，如何牽動國際經貿情勢，更是值得關注的焦點。

中經院 內外皆溫 逐季成長

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，估2025年經濟成長率為3.22%，將略遜於2024年表現，主因是基期已高，加上國際經濟不確定風險增加。

至於成長模式，她表示，預估2025年經濟成長率應會呈逐季上升，第1季至第4季分別為1.91%、3.31%、3.54%、4.02%，且呈「內外皆溫」。

由於AI及高效能運算相關產品全球需求暢旺，預料我出口仍將蓬勃成長，預測2025年海關出口成長7.13%。

內需的方面，她分析，民間消費歷經連三年高度成長後，2025年估成長2%；國內投資可能因全球政經因素不確定干擾而略有遲疑，但公部門挹注投資，2025年國內固定資本形成年增5.17%，其中民間投資全年成長4.17%。

分析國際政經因素，中經院院長連賢明指出，美國總統川普的關稅措施，可從時間點、實施步調、實施國家、實施產品是否影響台灣出口產品等面向來觀察；中經院副院長王健全直言，最大的變數就是川普，「比詭譎的景氣更詭譎多變。」

台經院 美中展望 牽動全球

台經院在2025年1月發布預測，2025年GDP成長率為3.42%，也較2024年下降。台經院研究六所所長吳孟道分析，對2025年景氣看法，基本上與國際貨幣基金組織（IMF）相差不遠，應會呈緩步復甦狀態，最主要的因素就是美國與中國大陸的景氣展望，牽動全球。

根據IMF先前報告，調高2025年美國經濟成長率0.3個百分點至2.2％，對中國大陸展望則是持平，維持4.5％，對台灣2025年預測則不到3%，僅2.7％。

吳孟道表示，經濟展望是否樂觀，主要仍看出口貿易，這部分可對標到世界貿易組織（WTO）商品貿易晴雨表，觀察趨勢指標，自2023年谷底後，2024開始緩步上揚，直到2025年初都仍呈上升，只要貿易熱絡，經濟就不會太差。

吳孟道也提到，川普政策也是觀察重點，是否將造成全球貿易碎片化，亦會影響全球貿易成本，不過相關影響未必會立即在2025年顯現，也許會到2026年才浮現，實際仍待觀察。

中研院 關稅降息 留意變數

中研院經濟所去年底發布經濟預測，由於國際情勢不確定性仍高，加上中國大陸經濟復甦挑戰仍在，預估2025年經濟成長率約落在3.1%。

不過若在美、中經濟皆穩健的前提下，經濟成長率有機會提高到3.2％；反之，若美中經濟表現黯淡，也可能拖累台灣GDP跌破3％，降至2.93％。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，今年台灣經濟表現有三大變數，首先，國際之間若展開關稅大戰，築起貿易保護壁壘，將影響全球景氣；其次，美國降息步調，以及國際資金流向、全球股匯市場，也影響金融環境穩定度，國際貿易條件惡化，可能加速全球供應鏈重組與市場分化；第三，應留意大陸內需疲軟問題。

林常青表示，今年景氣可用「乘蛇化機、穩勢前進」形容，民間投資和外貿可望持續成長，面對經貿變數，期待台灣能有蛇的靈巧及智慧，把握轉機，穩健前行。

台綜院 尖端技術 撐起表現

台綜院認為，2025年在AI需求持續火熱下，可支撐出口貿易並帶動投資，全年經濟成長率將有3.16%的水準。

台綜院院長吳再益表示，聯合國發布報告指出，2025年全球經濟成長率預估維持在2.8%，與2024年持平，顯示經濟穩定復甦態勢，台灣表現尤為亮眼，2025年雖會較2024年稍有回落，但可望維持在3%以上，顯著高於全球平均水準。

吳再益認為，支撐台灣經濟的核心動力來自高科技產業與穩定的民間投資，半導體、人工智慧（AI）等尖端技術的持續投入，推動民間投資成長，此外，出口貿易順差連續三年超過800億美元，也成為經濟成長的重要支柱。

不過台綜院也指出，美國川普新政、美中關係發展、主要國家貨幣政策影響等議題，都會影響台灣經濟後續表現，須密切關注。