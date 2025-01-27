卓榮泰慰勉興達電廠 強調「大南方新矽谷」要採低碳供電

高雄興達電廠燃氣1號機組正進行大修，廠區春節維持200人力堅守崗位，行政院長卓榮泰今在經濟部長郭智輝陪同下慰勞及視察。卓榮泰說，2030年全台燃氣機組將淨增加910萬瓩發電，興達電廠是重要重要角色，「大南方新矽谷」計畫務必穩定供電，以更低碳供電與世界接軌。

興達電廠簡報指出，電廠現有5組既有、3組新建燃氣複循環機組，另外燃煤汽力機組1、2機轉緊急備用，3、4機轉備用電力；既有5部複循環機組原計畫在2027年除役，投資125億，可延役10年。

此外，興達電廠去年供電量190.8億度，每度發電成本3.10元。燃氣複1機從去年12月1日起展開大修，預計106個工作天完成，目前進度已達60％，進度優於預期，春節全員出勤維持200人力。

經濟部長郭智輝允諾，春節供電穩定，不會有問題。台電董事長曾文生也說，興達電廠內有4部燃煤機組，明年4月過後，備轉容量未達8％可以啟動，希望可以不用啟動；全世界最大的燃氣機組將在春節期間滿載，另大修及新建工程都很繁忙，3千多人在工地施工。

卓榮泰說，興達電廠是全台六大火力發電廠之一，目前燃氣1號機組進行大修，進度超前值得欣慰。以2022年為基準，預估至2030年，全台燃氣機組將淨增加910萬瓩，「以氣換煤」過程中，不論是新建的燃氣複循環機組或沿用既有燃氣複循環機組，興達電廠都撐起全台重要的用電需求。