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卓榮泰慰勉興達電廠 強調「大南方新矽谷」要採低碳供電

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長卓榮泰（右二）率員視察高雄興達電廠燃氣機組。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右二）率員視察高雄興達電廠燃氣機組。圖／行政院提供

高雄興達電廠燃氣1號機組正進行大修，廠區春節維持200人力堅守崗位，行政院長卓榮泰今在經濟部長郭智輝陪同下慰勞及視察。卓榮泰說，2030年全台燃氣機組將淨增加910萬瓩發電，興達電廠是重要重要角色，「大南方新矽谷」計畫務必穩定供電，以更低碳供電與世界接軌。

興達電廠簡報指出，電廠現有5組既有、3組新建燃氣複循環機組，另外燃煤汽力機組1、2機轉緊急備用，3、4機轉備用電力；既有5部複循環機組原計畫在2027年除役，投資125億，可延役10年。

此外，興達電廠去年供電量190.8億度，每度發電成本3.10元。燃氣複1機從去年12月1日起展開大修，預計106個工作天完成，目前進度已達60％，進度優於預期，春節全員出勤維持200人力。

經濟部長郭智輝允諾，春節供電穩定，不會有問題。台電董事長曾文生也說，興達電廠內有4部燃煤機組，明年4月過後，備轉容量未達8％可以啟動，希望可以不用啟動；全世界最大的燃氣機組將在春節期間滿載，另大修及新建工程都很繁忙，3千多人在工地施工。

卓榮泰說，興達電廠是全台六大火力發電廠之一，目前燃氣1號機組進行大修，進度超前值得欣慰。以2022年為基準，預估至2030年，全台燃氣機組將淨增加910萬瓩，「以氣換煤」過程中，不論是新建的燃氣複循環機組或沿用既有燃氣複循環機組，興達電廠都撐起全台重要的用電需求。

卓也表示，嘉南高屏四縣市劃入「大南方新矽谷」，未來將會有許多國際大廠及高科技產業進駐相關科學園區，因此務必要做到穩定供電，並採取更低碳的供電方式，一方面供應廠商作業所需、保障市民生活品質，與世界接軌。

行政院長卓榮泰（右五）偕經濟部長郭智輝（右三）、行政院發言人李慧芝（右六）等人慰勉高雄興達電廠人員。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰（右五）偕經濟部長郭智輝（右三）、行政院發言人李慧芝（右六）等人慰勉高雄興達電廠人員。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天上午慰勉高雄興達電廠，致贈春節禮盒及賀歲福袋給廠長黃錦城（右）。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天上午慰勉高雄興達電廠，致贈春節禮盒及賀歲福袋給廠長黃錦城（右）。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰率員視察高雄興達電廠燃氣機組。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰率員視察高雄興達電廠燃氣機組。圖／行政院提供

卓榮泰 春節 郭智輝

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