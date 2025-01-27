春節連假「輪班」哪天排班賺最多？ 月薪族、打工族大不同

2025年農曆春節自1/25（六）至2/2（日）大年初四共有9天連假，加班薪水怎麼算？月薪制、時薪制、排班制的加班計薪有何不同？當老闆假期要求參加拜年活動，或是傳訊息交付臨時任務，能算加班費嗎？104人力銀行整理春節假期常見加班情境的5大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

Q1：老闆要求過年「輪班」，選擇哪一天排班能賺最多？

104人力銀行表示，春節連假的假別有三種：

1.休息日1/25(六)、1/27(一)、2/1(六)，當天加班前兩小時薪資以2.34倍計算(本薪1+加班費1.34)，後六小時薪資以2.67倍計算(本薪1+加班費1.67)。若以2024年平均月薪4.7萬換算，平日每小時工資196元，不含本薪加班一天可獲得196元x 2小時x1.34+196元x 6小時x1.67=525元+1,964元，共2,489元/天加班費

2.國定假日1/28(二)、1/29(三)、1/30(四)、1/31(五)，當天全天8小時薪資以2倍計算(本薪1+加班費1)，不含本薪加班一天可獲得196元x 8小時x1，共1,568元/天加班費

3.例假日1/26(日)、2/2(日)，不得出勤

依照上述加班費計算，月薪制職場工作者，在1/25(六)、1/27(一)小年夜、2/1(六)大年初四加班能賺最多的加班費。

Q2：百貨公司櫃哥櫃姐、醫生護理師等「排班制」上班族，春節上班有加班費嗎？

104人力銀行指出，春節許多民生消費業工作者需要出勤採「排班制」或「變形工時」，如果公司與勞工協商，把春節假日與其他工作日調動，春節上班則無加班費可領，但1-2月有6個國定假日、8個休息日、8個例假日共22天排休，若排定後的休息日與國定假日仍需出勤，則可領到加班費。

Q3：兼差打工族，9天連假都能領雙倍薪？

104人力銀行指出，像是年貨大街、餐飲服務生的兼差族、臨時工，在國定假日1/28(二)、1/29(三)、1/30(四)、1/31(五)可領到雙倍薪，若時薪為200元，當天工作4小時，可領200元x 4小時x 2(1本薪+1加班費) = 1,600元。其他非國定假日假期，1/25(六)、1/26(日)、1/27(一)、2/1(六)、2/2(日)，雇主可以視實際需要各自定義這五天為平日、休息日、或例假日，並須符合一例一休的規範。若定義是平日，就沒有加班費，只可以領到本薪；若定義為休息日，當天工作4小時，除了本薪800元之外，還可以領200元x 2小時x加班費1.34+200元x 2小時x加班費1.67=1,204元，共計2,004元；若定義為例假日，不得出勤。

Q4：春節老闆要求參加拜年活動，能算加班費嗎？

104人力銀行指出，要看企業是否有「強制規定員工要出席，若不出席，必須請假」等規定，若企業強制要求要出席，就會被認定有「延長工時」的情形，月薪制員工可以向公司請領加班費；排班制員工，若出勤之後，當月休息天數沒有達到法定假期天數，則可請領加班費。

Q5：老闆春節假期傳訊息，要求準備開工後的會議報告，能算加班嗎？

104人力銀行表示，若僅回覆老闆訊息，開工後才開始準備報告，不算加班；但若接到老闆訊息後，運用春節假期準備報告，因為運用到休假時間工作，算加班。