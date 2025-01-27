經濟部：節能家電補助因預算凍結 將影響受理及補助撥付進度

在野聯手刪減凍結預算的影響持續發酵。能源署表示，由於預算遭刪減凍結不同項目，攸關承辦人力的業務費凍結五成、家電補助本身預算凍結兩成、加上行政部門水電費用刪減等因素，將影響家電補助受理及撥付作業。

能源署指出，在野黨凍結節能家電兩成補助的理由是要求研議核電重啟，並提出核1、2、3廠重啟經費及規劃，但此要求與核管法現行法律規定並不一致，目前難以預估預算後續解凍情況。

能源署內部仍在討論將採接近年底未凍結預算執行額滿前提前截止受理的模式，或從年初即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助產生困擾。

能源署表示，目前估算此項補助預算被凍結20％，約等於60萬台家電（推估約50萬戶民眾）補助金額。此外，能源署業務費凍結50％、水電費刪減等項目，也直接影響辦公房舍水電費等庶務經費，以能源署整體委辦及約聘僱人力統計，受影響同仁高達72人，影響能源署各項補助計畫執行。

能源署指出，加上預算情況未定，包括深度節能、再生能源推動與節能家電補助的人力配置仍要整體考慮，目前難以確定民眾申請與收到補助款時間。節能家電汰舊換新補助開辦以來，已帶動老舊家電汰換322萬餘台，每年為台灣節電19.3億度用電量，也協助家電產業增加超過800億元營業額，是民眾、節能及產業三贏的政策。