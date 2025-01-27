外送春節期間接單爆量 勞部提醒：投保職災保險顧安全
近年國人外食相當程度仰賴外送員送達，春節期間親友相聚一堂，外送服務需求亦隨之爆量增長。然而，接單量增加可能也提高了外送員的職災風險，勞動部提醒外送員，務必於上工前確認是否已經加保，以確保工作生活安全。
至於外送員該如何加保職災保險呢?勞動部說明，外送員如為自營作業勞工，則應由本業職業工會申報參加勞工保險及勞工職業災害保險；如為臨時接單勞工，與平台業者間也非屬僱傭關係，則可依《勞工職業災害保險及保護法》第10條規定，透過特別加保管道(統一超商ibon機台、勞保局官網，或勞保局官網公布之職業工會)申報參加勞工職業災害保險，繳費完成後即生保險效力；而外送員如為平台業者所僱勞工，則應由平臺業者依規定申報參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，以保障勞工權益。
勞動部提醒外送員，上工前可透過勞保局e化服務系統、郵政金融卡、勞動保障卡、電洽或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。同時也呼籲外送平台業者應主動協助向外送員宣導相關加保規定，又如僱用外送員應依規定辦理加保，共同營造一個安全且有保障的工作環境。
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