水利署：預算被刪影響水利工作 請國會為安全支持預算

經濟部於臉書發文，聲稱因預算遭刪減、凍結，全台3000多座防洪水門，維護運作會因水電費刪減而無法操作，遭立委痛批經濟部關門算了。對此，經濟部水利署今（26）日表示，水利人絕對以守護國人家園安全為職志，但開關水門並不像開關自己家門容易，預算被統刪及凍結，確實會影響水利工作。

水利署強調，相關業務必須在4月汛期之前展開整備，仍敬請國會為國人安全支持預算，避免增加淹水風險。

水利署指出，目前全台中央管河排水及一般性海堤水門已達3375座，且逐年增加中，相關水門除了自動水門外，像是手動水門須以手動吊門機帶動門扇開關，電動水門則是電動吊門機或油壓機制開關，都需要機電專長人力，平時進行維護及操作，水電費或是業務費的直接刪減凍結，會影響水門操作的費用，以及勞務採購委託機電廠商來維護管理水門的工作。

此外，水利署也說，全國3000多座水門除了需要由河川水文情況由機電人員專業操作外，還需要針對閘門鋼鐵構件，定期進行防鏽工作，相關委辦計畫也包括清除渠道的淤積物及漂流廢棄物工作，讓水門開關後的水文環境達成防汛效果，同時也必須有機電專業維護人員定期駐守重要的管理站區。

水利署表示，每年水利同仁都是在汛期4月底前，就必須要完成整備工作，目前因為通案刪減預算，後續又因凍結後不確定可否解凍等因素，未來進入汛期後，業務費刪減凍結，也影響相關水利人員現場搶修、搶險、巡邏或執勤，以及人員保險的經費。

水利署也說，再次懇請國會考量，由於轄下十個河川分署及規劃分署遍布全台，且須於汛期前完成相關防汛整備工作，凍結業務費除了影響業務運作、人員出差、業務僱用人員薪水，亦影響汛期間防汛工作推動，敬請國會再三考量予以支持。