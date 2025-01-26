春節假期油價「只跌不漲」 中油：本周油價不調整
台灣中油宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元，本周因平穩雙機制啟動及配合春節穩定物價政策，汽、柴油各吸收2.2元及2.5元。
台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌1.30美元，新台幣兌美元匯率升值0.242元，跌幅為1.83%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及2.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及1.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。另依春節期間穩定物價政策，汽、柴油再加碼吸收0.3元及0.8元，合計汽、柴油各共吸收2.2元及2.5元，國內汽、柴油價格皆不調整。
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