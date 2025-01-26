春節假期油價「只跌不漲」 中油：本周油價不調整

2025 CES（美國消費電子展）首度將「量子運算」列為重要議程，但當紅炸子雞輝達執行長黃仁勳被問到，怎麼看量子電腦發展時，他預測，要讓非常有用的量子電腦上市，可能需要15到30年。言論一出，不少量子運算個股股價應聲大跌。量子電腦真的還離人們這麼遠嗎？ 產業人士指出，「大家談到量子，直覺都想到量子電腦，但其實，現階段要先看的是它可以應用在哪些領域，而量子密碼、量子通訊，就是現階段很多國家都在看的部分。」

2025-01-26 08:00