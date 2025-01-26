中油加氫站今年營運 台電5月拚15%混氫發電

氫能是全球打贏減碳戰役關鍵，台灣由國營事業帶頭，從氫能基礎設施、供給、應用面向著手，中油首座加氫站今年將展開營運，台電預計5月拉高燃氣機組混氫試驗比例至15%，紮實布局淨零未來。

根據國際能源總署（IEA）報告，全球已有17國對氫能發展提出完整策略，歐洲居領先地位，雖然前美國總統拜登砸下大筆預算補貼綠氫，但隨著川普重返白宮第一天就宣告美國進入國家能源緊急狀態，將加快油氣開採情況來看，氫能未來發展充滿變數。

即使全球政局混沌，減碳仍是趨勢，台灣搭上全球氫能列車，宣示2050氫能發電占比將達1成，並布局綠色運輸，經濟部已與台電、中油等國營事業成立氫能推動小組，將帶頭打通氫能基礎建設障礙。

其中，加氫站普及率是關鍵，目前全球已逾30國共建置超過800座加氫站，鄰近日韓為領先國家，台灣雖起步較晚，但正好可借鏡鄰國技術、法規，少走一點冤枉路。

經濟部賦予中油「氫能供應商」責任，首要之務即是打造台灣首座移動式加氫站，但設置過程可謂一波三折，在一一突破法規、選址等障礙後，加氫站落腳高雄市楠梓區，預計今年展開運營，屆時將搭配交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，提供氫能巴士使用。

第一座加氫站只是開始，台北市有望接棒，中油透露，目前正在前期規劃階段，包含在可能預定地進行風險評估、設備配置等。

要讓加氫站遍地開花，最有效率的方式便是善用中油全台綿密的加油站點，經濟部已在去年6月完成修法，開放加油站得兼營加氫站，且加油站終止營業後，兼營項目得以繼續經營，這也是在未來燃油車凋零之時，留給加油站一條生路，同時大大紓解加氫站覓地困境。

至於氫氣來源，初期中油會向國內氣體公司採購，未來目標則是達成現地產氫，意即就近建置蒸氣甲烷重組（SMR）設備，將天然氣經蒸汽重組，再透過碳捕捉技術，把灰氫變成藍氫，直接供應自家加氫站，但這部分仍須主管機關支持、確立法源。

國內製氫量能畢竟有限，氫能主要仍仰賴進口，需提早布局輸送氫能的基礎設備，能源署已委託日本川崎重工，以高雄洲際三期（即高雄港三區）為潛力場址，進行設置液氫接收站可行性評估。

針對既有天然氣管線混氫輸送可能性，中油也緊鑼密鼓展開相關研究，包含與量測中心合作進行管線混氫注入方式與均勻度的研究，也和成大合作檢測不同比例混氫燃燒對爐具的影響特性。

科技研發是淨零轉型的關鍵，台電和中研院攜手合作的「去碳燃氫」技術（將天然氣裂解製氫燃燒發電），2023年9月成功跨出實驗室，串接65kW混氫型微氣渦輪發電機，發出第一度電，前總統蔡英文大力讚許此為台灣推動氫氣發電的重要里程碑。雙方規劃擴大應用規模至5MW，目標在117年底前達成階段成果。

另一方面，高雄興達電廠是混氫發電示範基地，台電與機組製造商西門子能源合作，進行天然氣混氫燃燒試驗，112年12月已完成原目標混氫5%驗證，後續持續進行不同條件下的發電效率、環保排放、機組可靠度、設備耐用性等試驗，預計今年5月開始進行混氫15%效率測試。

興達電廠共有5部燃氣複循環機組，等到氫氣供應穩定、儲槽設備、法規完善，有望擴大混燒規模，台電未來新開發機組也會朝混燒規劃，通通化身減碳小尖兵，助攻台灣邁向淨零碳排目標。

台電除肩負電力低碳化重任，台電總經理王耀庭先前透露，用電量較低的春節期間，再生能源發電量已突破5成，且只會越來越多，當綠能過剩，便有機會轉成氫能，台電未來將與工研院合作，包含在台灣製造綠氫、研究氫氣儲存技術等，貢獻一己之力。