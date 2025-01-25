最新年終排行榜金融業13連霸 最低這產業平均0.69個月

年終獎金陸續開獎，104人力銀行調查，2024企業平均發放1.12個月年終，其中金融業奪下13連霸、預期平均1.88個月。除了長榮海運員工再度「被錢砸醒」，年終獎金平均20個月；台灣虎航最新宣布年終獎金平均12.8個月，創下航空業最高紀錄。

根據104人力銀行最新調查，《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》及《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》指出，2024年平均年薪總額80.2萬元，對比2023年的69.4萬元，主要因科技紅利讓相關產業營收亮眼，帶動薪資水準；而今年有99.5%企業預期會發年終獎金，年終平均1.12個月。其中有13.8%會發放的企業，表示今年年終獎金比去年增加；11.2%表示比去年減少。

年終前三高產業依序為金融業：預期平均1.88個月、已是13連霸；電腦及消費性電子製造業：預期平均1.5個月；光電及光學製造業：預期平均1.37個月。

年終前三低產業依序為住宿餐飲業：平均0.69個月；教育服務業：平均0.87個月；醫療服務業：平均0.99個月。

四大產業年終排序分別為電子製造業：平均1.28個月；傳統製造業：平均1.11個月；一般服務業：平均1.06個月；知識密集服務：平均1.05個月。

2024年各大金控獲利佳，往年年終皆為產業前三，年薪超過14個月。部分金控已表示2025年調薪幅度由3%增加到5%，而台新金控也喊出年終獎金6~8個月起跳、最高上看12個月，公股獲利王兆豐金可望維持年終上看8個月。

此外，「貨櫃三雄」重返高獲利，長榮海運12月底公布年終獎金，平均約20個月，長榮海運過去曾豪發40個月年終獎金，績效好的員工，累計4年獎金加總超過120個月。陽明海運已宣布2025年加薪3%，更傳出年終獎金估13個月，累計4年獎金可逾100個月。

航空業方面，台灣虎航最新宣布，2024年終獎金超過去年10.8個月的標準，每位員工平均可領12.8個月年終獎金、平均薪資調幅4%，創下航空業年終發放紀錄新高。根據華航企業工會最新通知，公司將發6.6個月年終並加發14.5萬元獎金，同樣為華航史上最高年終獎金；而長榮航空2024年則發放7個月年終獎金，也創最高紀錄，包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太等皆比照辦理。