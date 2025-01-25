川普2.0行情續航，科技、價值股、中小型股將獲青睞

美國總統川普在就職演說上提及多項政策，但並未全面提高關稅，讓市場認為川普的關稅立場不如先前預期的鷹派，此外，川普也呼籲降息和降低油價，並宣布OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門」項目，計劃未來四年在AI基礎設施上至少投資5,000億美元。

2024第4季財報季開跑，獲利表現持穩。彭博數據顯示，截至1月23日已有14.8%的S&P500企業公布財報，56.7%營收優於預期，平均成長4.8%，82.4% EPS優於預期，平均成長17.9%，而根據Factset數據，預計第4季EPS將成長12.5%，金融股成長力道最強，達47.5%，科技、通訊服務、消費耐久財、醫療保健等類股EPS也有望實現雙位數成長。

富蘭克林證券投顧表示，「川普2.0」政權就位，市場普遍認為川普將推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主（公用事業／地區銀行／小型股）、貿易保護受惠者（鋼鐵／鋁）、關稅抗性較強者（軟體／金融服務／能源服務／專業服務）等領域可望受惠較多，但勞動密集（餐飲／零售／百貨）、乾淨能源、關稅抗性較低者（低毛利商品／高替代性商品／硬體／半導體）等領域可能受到較多政策負面影響，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域在新政府上台後的行情。