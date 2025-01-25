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國有地綠能裝置容量衝3.3GW 種碳匯新案上半年登場

中央社／ 台北25日電

助攻淨零，財政部國產署今年上半年有望啟動國有地造林「種碳匯」自行招標新制，目標北、中、南均釋出標的，此外，國產署現已釋出近713公頃國有地，供設置陸域風電、地熱能、光電等再生能源設施，若加計離岸風電已併網部分，整體裝置容量有望衝3.3GW。

國產署經管國有非公用土地20多萬公頃，近年盤點合適的國有地供設置再生能源設施以及造林，不僅讓閒置土地「活了起來」，也有助推動能源轉型，實現淨零目標。

國產署官員表示，國有地配合綠能發展主要有委託經營、共同改良利用、標租等3大方式，截至民國113年底，提供經能源主管機關評估的國有非公用土地，合計約712.7公頃。

國產署官員指出，3大方式中，以委託經營為最大宗，釋出土地約440.8公頃，不論是陸域風電、地熱能、光電和地面型漁電共生都有成案，預估合計併網裝置容量約728.5MW（百萬瓦）。

進一步檢視委託經營案源，光電方面，目前已有49案，預估併網裝置容量將達402MW；地面型漁電共生則有1案，預估裝置容量2MW；地熱能現有4案，預估併網裝置容量35.49MW；陸域風電48案，預估併網裝置容量將達289MW。

國產署結合經濟部能源署或地方政府共同辦理國有地改良利用，地熱能、光電合計簽約4案，釋出國有地面積約225.4公頃，預估合計併網裝置容量約194MW，其中包含新北市金山區硫磺子坪地熱發電示範區；風電方面有1案，國有地面積27.5公頃，用於興建離岸風力發電水下基礎製造基地及重件碼頭。

國產署官員表示，標租方式目前以光電為主，現存租賃契約18案、面積19公頃，預估裝置容量23.86MW。

同時，國產署已針對離岸風電發電，建立「海域土地提供使用機制」，業者需先向經濟部申請籌設，獲許可後才能進場使用，14處已獲准籌設者中有8處商轉發電，已併網裝置容量2372.3MW。

也就是說，國有土地提供設置再生能源設施的預估併網裝置容量，加上海域土地供離岸風電發電已併網裝置容量，合計超過3300MW。

此外，國有地造林種碳匯方面，國產署官員表示，今年將啟動自行招標新制，選定符條件的國有閒置農業用地為標的，並把位於同一直轄市或縣市的多筆土地，整合為一標辦理出租，供具有林業專業的民間公司造林，並可視其經營需要申請溫室氣體自願減量專案，取得減量額度（俗稱碳權）。

國產署官員進一步指出，初期規劃國產署北、中、南各分署將先各推出1宗標的，每宗土地大於0.5公頃，每一列標標的不限宗數，總面積大於20公頃，現已由各分署篩選、儲備適宜辦理標租林地標的，預計最快上半年推出第1批案件。

國產署 離岸風電

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