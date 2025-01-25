快訊

入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

今年國內外情勢多變 台經院：就怕金蛇變蟒蛇

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

台灣經濟研究院院長張建一昨（24）日指出，美國總統川普新政仍是今年全球經濟最大不確定因素，加上國內還有水電雙漲的壓力，以及政府今年總預算被立法院大砍，直接影響政府的重大公共工程興建，今年經濟情勢內外多變，「就怕金變蟒蛇」。尤其在接下來這段過年期間，川普會出什麼招？政府應密切注意。

台經院昨發布最新經濟預測，由於投資和出口優於預期，2025年最新經濟成長率調升至3.42%，上修0.27個百分點，且呈現逐季步步高升。台經院景氣預測中心主任孫明德形容，去年台灣經濟「神龍擺尾」，今年則將呈現「金蛇抬頭」的姿態，他並預估，今年台灣經濟將打出外需、投資、消費三支安打，有別於往年一支獨秀或一支全壘打的局面，可望呈現均衡復甦。

張建一甚至直言，這次台經院調升2025年經濟成長率，主要是台積電投資大爆發，台積電今年的資本支出預估高達380億~420億美金，顯見客戶訂單滿載，持續擴張產能。再加上我國資本設備進口去年已由負轉正，且多來自資通設備的成長，「顯見AI發展已傳遞到後端組裝，若今年相關投資能落實到B2C部分，這對傳產復甦會很有幫助」。

不過，張建一也提到，由於台電1,000多億的補助遭取消，再加上水費多年未調，在預期今年水電費漲價壓力非常大的情形下，這次台經院也調升2025年CPI年增率至1.95%，上修0.08個百分點。

水電

延伸閱讀

「越做越沒勁」台積電工程師嘆想躺平擺爛 過來人點頭：錢照領球照打

出口及投資比預期好 2024年全年經濟成長率上修為4.30%

硫酸從台灣運過去 魏哲家首談台積電美廠血淚史：花11億元定18000條規則！

121強震 台積電展現超高效率！除南科部分產線 其餘均滿血復活

相關新聞

4.3%…去年GDP成長 攀三年新高

行政院主計總處昨（24）日公布2024年第4季經濟成長率上修至1.84%，同步推升去年全年GDP站上4.3%，較去年11...

台經院上修今年經濟成長至3.42%

行政院主計總處公布，上修二○二四年全年經濟成長率為百分之四點三○，為近三年最高，重返亞洲四小龍之首；展望今年，台經院預估...

今年國內外情勢多變 台經院：就怕金蛇變蟒蛇

台灣經濟研究院院長張建一昨（24）日指出，美國總統川普新政仍是今年全球經濟最大不確定因素，加上國內還有水電雙漲的壓力，以...

日央行升息…日圓止貶回升 日股評價樂觀？

日本央行升息1碼，基準利率創2008年全球金融危機以來最高水準，日圓對美元匯率強升回應。法人表示，日本央行下次升息時間預...

CES展聚焦AI自駕、智慧汽車 友達、富智康參戰放光芒

2025 CES（美國消費電子展）上，與民眾息息相關的AI（人工智慧）自駕技術、電動車與汽車生態鏈，是今年展出的重點之一。台廠之中，包含友達、富智康都現身參與。 友達今年將最新研發出來的智慧座艙系統Smart Cockpit 2025帶進CES，並打造了完整展示車，儀表板是透明玻璃，方向盤收攏在儀表板之下，啟動車子後儀表板上才有資訊、方向盤才會推出，且根據駕駛需求，方向盤與顯示器可以摺疊變換模式...

出口及投資比預期好 2024年全年經濟成長率上修為4.30%

行政院主計總處今發布2024年第4季經濟成長率概估為1.84%，主因資本形成（固定投資與存貨變動）優於預期所致，較11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。