今年國內外情勢多變 台經院：就怕金蛇變蟒蛇
台灣經濟研究院院長張建一昨（24）日指出，美國總統川普新政仍是今年全球經濟最大不確定因素，加上國內還有水電雙漲的壓力，以及政府今年總預算被立法院大砍，直接影響政府的重大公共工程興建，今年經濟情勢內外多變，「就怕金蛇變蟒蛇」。尤其在接下來這段過年期間，川普會出什麼招？政府應密切注意。
台經院昨發布最新經濟預測，由於投資和出口優於預期，2025年最新經濟成長率調升至3.42%，上修0.27個百分點，且呈現逐季步步高升。台經院景氣預測中心主任孫明德形容，去年台灣經濟「神龍擺尾」，今年則將呈現「金蛇抬頭」的姿態，他並預估，今年台灣經濟將打出外需、投資、消費三支安打，有別於往年一支獨秀或一支全壘打的局面，可望呈現均衡復甦。
張建一甚至直言，這次台經院調升2025年經濟成長率，主要是台積電投資大爆發，台積電今年的資本支出預估高達380億~420億美金，顯見客戶訂單滿載，持續擴張產能。再加上我國資本設備進口去年已由負轉正，且多來自資通設備的成長，「顯見AI發展已傳遞到後端組裝，若今年相關投資能落實到B2C部分，這對傳產復甦會很有幫助」。
不過，張建一也提到，由於台電1,000多億的補助遭取消，再加上水費多年未調，在預期今年水電費漲價壓力非常大的情形下，這次台經院也調升2025年CPI年增率至1.95%，上修0.08個百分點。
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