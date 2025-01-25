4.3%…去年GDP成長 攀三年新高

行政院主計總處昨（24）日公布2024年第4季經濟成長率上修至1.84%，同步推升去年全年GDP站上4.3%，較去年11月預測數4.27%，增加0.03個百分點，為近三年最高，且重返亞洲四小龍之首。

主計總處公布去年第4季GDP（國內生產毛額）概估統計，隨新興科技應用需求強勁，半導體廠商投資力道續強，使得去年第4季資本形成（包括固定投資與存貨變動）明顯優於預期，再加上出口持續活絡，2024年第4季經濟成長率概估1.84%，較去年11月預測數1.72%增加0.12個百分點。

2024年各季經濟成長率概況

主計總處簡任視察王翠華指出，去年第4季新台幣計價資本設備進口年增41.23%，國內投資財生產量亦增14.25%，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資續呈增長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估資本形成實質成長17.53%，較上次預測數增加6.23個百分點，對經濟成長貢獻4.1個百分點。

除了投資大爆發外，主計總處資料亦顯示，由於人工智慧（AI）應用與資通產品需求持續熱絡，去年第4季按美元計價商品出口年增9.09%，上修0.52個百分點，而原預測出口金額為1,254億美元，但去年第4季出口金額比原預測再多出6億美元。

王翠華分析指出，半導體廠商投資力道強勁，近年國內廠商積極擴充高階製程跟封測產能，機械設備投資尤其強勁。商品出口部分，我國半導體跟資通訊產業積極擴充國內產能，加上新興科技應用需求暢旺，帶動電子跟資通訊兩項優勢產品出口持續擴增，這是我國商品出口優於預測的主要原因。

此外，主計總處資料顯示，外需方面在輸出部分，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務，第4季輸出實質成長8.19%、較預測數減少2.09個百分點；輸入實質成長18.3%、下修0.22個百分點，主因出口及投資衍生需求續強，帶動廠商備料及資本設備購置擴增，第4季按美元計價商品進口年增18.19%，農工原物料及資本設備增15.55%及39.98%。